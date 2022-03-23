Вид з космосу: NASA показало, як виглядає ракета Space Launch System з висоти 620 км (фото)

Нова ракета, призначена для відправлення людини на Місяць, настільки величезна, що її можна побачити навіть із космосу.

Ще 18 березня фахівці NASA відправили ракету Space Launch System із космічним кораблем "Оріон" для проведення передпольотних випробувань. Але тепер з'явилися знімки ракети, які зробив супутник Pléiades Neo, яким керує європейська аерокосмічна компанія Airbus, повідомляє Space.

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Нова мегаракета NASA вирушила на стартовий майданчик у Космічному центрі імені Кеннеді для проведення генеральної репетиції запуску. Зважаючи на той факт, що компанія Airbus також взяла участь у створенні космічного корабля "Оріон", її супутники теж стежать за результатами випробувань.

[ + – ] Супутник Pléiades Neo зробив знімки ракети, стартового майданчика та прилеглої території з висоти 620 км у високій якості Фото: Airbus

Супутник Pléiades Neo зробив знімки ракети, стартового майданчика та прилеглої території з висоти 620 км у високій роздільній здатності. На фотографіях видно справді неймовірні розміри ракети-носія, висота якої разом із кораблем становить 98 метрів.

[ + – ] Супутник Pléiades Neo зробив знімки ракети, стартового майданчика та прилеглої території з висоти 620 км у високій якості Фото: Airbus

На створення нової ракети пішло 10 років, і коштував цей процес мільярди доларів. Але тепер нарешті все готове до першого старту. Хоча в NASA кажуть, що це буде лише перевірка двигунів, а сам запуск ракети в космос відбудеться не раніше за травень 2022 року.

[ + – ] На стартовий майданчик ракету Space Launch System доставив спеціальний гусеничний траспортер. Фото: ISS

NASA в межах триетапної програми "Артеміда" хоче, щоб перша з 1972 року людина ступила на поверхню Місяця вже у 2026 році. Хоча ця дата не є остаточною через проблеми з фінансуванням.

Щодо першого запуску в межах місії "Артеміда-1", то він мав відбутися ще в лютому цього року. Але потім у космічному агентстві заявили, що потрібні додаткові тести працездатності всіх систем ракети й перенесли запуск на березень 2022 року.

Тепер відомо, що генеральна репетиція запуску, без самого старту, відбудеться 3 квітня. Після цього ракета і космічний корабель знову повернуться до складального ангара і чекатимуть можливого польоту до Місяця в травні цього року.

У межах першої безпілотної місії ракета разом із кораблем вирушать на орбіту Місяця та повернуться на Землю. Далі NASA планує ще один запуск цим же маршрутом, але вже з екіпажем. І лише на третьому етапі місії, приблизно у 2026 році, астронавти вирушать безпосередньо на поверхню Місяця.

[ + – ] У NASA показали мартшрут польоту космічного корабля "Оріон" до Місяця

До речі, у NASA запропонували кожному мешканцю Землі взяти опосередковану участь у першому польоті ракети Space Launch System. Фокус вже писав про те, як це можна зробити.