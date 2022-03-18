Генеральна репетиція. Ракету SLS із кораблем Orion викотили на стартовий майданчик

Генеральна репетиція розпочнеться 3 квітня 2022 року, і її зупинять за 10 секунд до запуску ракети SLS.

Першу ракету системи SLS викотили на стартовий майданчик Космічного центру Кеннеді для генеральної репетиції зворотного відліку перед її запуском цього літа, що довго відкладався, в рамках безпілотної місії місячної програми Artemis 1, повідомляє Space News.

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Гусеничний транспортер із мобільною пусковою платформою, на якій знаходиться SLS, виїхав із будівлі складального ангару. Він подолав 6,8 км до стартового комплексу 39B та прибув туди близько 4 години ранку за місцевим часом, 18 березня 2022 року.

[ + – ] Ракета SLS на стартовому майданчику

НАСА згорнуло початковий етап розгортання, коли транспортер зупинився для перевірки та реконфігурації, щоб відсвяткувати цю подію. Співробітники та гості зібралися біля транспортера, щоб сфотографуватися та послухати лекцію адміністратора НАСА Білла Нельсона та музику студентського гурту.

"Немає сумнівів, що ми живемо в золоту еру космічних досліджень, відкриттів та винахідливості в космосі, і все починається з Artemis 1, яка продемонструє відданість і здатність НАСА розширити присутність людства на Місяці та за його межі" — сказав Нельсон.

Тепер, коли SLS знаходиться на стартовому майданчику, має стартувати генеральна репетиція. Вона почнеться з підключення транспортера до інтерфейсів на стартовому майданчику та проведення випробувань різних систем.

Основний ступінь SLS заповнить рідкий кисень і рідке водневе паливо, і пройде зворотний відлік, який зупиниться приблизно через T-10 секунд, якраз перед тим, як повинні спалахнути двигуни основного ступеня.

Процес заправки займе вісім годин, якщо порівнювати з двома з половиною для шатла через великі баки та додавання розгінного блоку.

Генеральну репетицію заплановано на 3 квітня. Приблизно через півтора тижня транспортер відкотять назад у будівлю складання транспортних засобів для робіт з коригування після випробувань на майданчику та для остаточної підготовки, а потім викотять назад на майданчик для Artemis. Запуск відбудеться не раніше червня 2022 року.

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