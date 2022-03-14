Нові погрози від Рогозіна: МКС може впасти на країни, якими керують "пси війни"

Керівник Роскосмосу знову пригрозив, що санкції проти РФ призведуть до падіння 500-тонної станції в море чи на сушу. Але це, за словами Дмитра Рогозіна, загрожує не Росії.

У своєму Telegram-каналі Дмитро Рогозін, який очолює Роскосмос, укотре пригрозив порушенням роботи МКС і тим, що вона може "приземлитися" або "наводнитися" внаслідок можливого падіння на Землю. Це відбудеться на території країн, якими керують "пси війни". Тому Рогозін направив письмове звернення до космічних агенцій інших країн із вимогою "зняти незаконні санкції".

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У своєму Telegram-каналі Дмитро Рогозін навіть показав карту, куди може впасти МКС. Він написав, що "падіння" станції не загрожуватиме Росії.

А "ось населенню інших країн, зокрема тим, ким керують "пси війни", варто замислитися над ціною ініційованих ними санкцій проти Роскосмосу", — написав Рогозін.

Тому Роскосмос направив письмове звернення до керівництва NASA, Канадської космічної агенції та Європейської космічної агенції "з вимогою зняти з наших підприємств незаконні санкції".

В іншому своєму повідомленні Рогозін нагадав, що російський сегмент МКС забезпечує підтримку висоти орбіти станції та забезпечує підтримку орієнтації МКС у просторі, а також займається дублюванням систем життєзабезпечення американського сегменту. Глава Роскосмосу також нагадав, що космічні кораблі "Союз" і "Прогрес" займаються доставкою екіпажів і вантажів на станцію.

"Так, на 30 березня 2022 року планується приземлення астронавта NASA Марка Ванде Хая на кораблі "Союз МС-19" разом із космонавтами Роскосмосу Антоном Шкаплеровим і Петром Дубровим", — написав Рогозін.

За його словами, "попри неодноразові вимоги пояснити причини й утримання західних санкцій проти російських підрядників робіт на користь МКС, партнери Роскосмосу жодного разу по суті не відповіли на запити".

Щодо листів, які були надіслані партнерам РФ з роботи на МКС, то в повідомленні Роскосмосу процитували слова його голови. Згідно з повідомленням, Рогозін запропонував ініціювати питання зняття "незаконних санкцій і повідомити про своє рішення до кінця місяця".

За словами Рогозіна, ця відповідь "дозволить сформулювати остаточну позицію щодо термінів завершення нашої співпраці на МКС".

Водночас у NASA заявляють, що співпраця на МКС із Росією продовжується, і астронавт Марк Ванде Хай повернеться на Землю на кораблі "Союз", повідомляє Space.

Тим не менш, NASA досі стурбовані змістом відео, яке було створено в Росії 5 березня. На цьому відео російський сегмент станції від'єднується від МКС, а станція падає на Землю. При цьому астронавт NASA Марк Ванде Хай залишається на орбітальній станції.

До речі, Ванде Хай може побити рекорд перебування в космосі серед американських астронавтів, який зараз належить Скотту Келлі. Останній провів на орбіті 340 днів. Якщо вірити заявам Рогозіна та повідомленням NASA, то американський астронавт приземлиться в Казахстані на російському космічному кораблі 30 березня.

Але з огляду на напружені відносини між NASA та Роскосмосом, викликані санкціями проти РФ через вторгнення в Україну, американці готуються до непередбачених ситуацій. Наприклад, підтримувати на орбіті МКС може вже пристикований там американський вантажний корабель Cygnus компанії Northrop Grumman. Також свою допомогу в цьому процесі можуть надати кораблі компанії SpaceX.

Фокус також писав про те, що Дмитро Рогозін заявив про створення "супутникового інтернету, який неможливо вбити", в РФ.