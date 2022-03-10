Відповідь Ілону Маску: Рогозін заявив про створення "невбивного" супутникового інтернету в РФ
На думку глави Роскосмосу, дешеве обладнання та надійний зв'язок зробить інтернет-користувачів РФ невразливими для будь-якого супротивника.
Росія планує запустити свій супутниковий інтернет. Про це генеральний директор державного концерну Роскосмос Дмитро Рогозін заявив 10 березня на зустрічі з депутатами Державної Думи від партії ЛДПР, передає агентство ТАСС.
За словами Рогозіна, такій великій країні як Росія необхідно мати незалежний, суверенний супутниковий інтернет. Запуск нових космічних апаратів дозволить до 2025 року налагодити космічну мережу, а також забезпечити всіма необхідними сервісами Північний морський шлях – найкоротший водний маршрут між Європейською частиною РФ і Далеким Сходом.
"Наземне обладнання має бути максимально дешеве для того, щоб люди могли ним користуватися. Тоді ми невразливі. А зараз ми зазнаємо тиску і в цій сфері", — заявив глава Роскосмосу.
Він додав, що прокладати оптоволоконні мережі в Росії дуже важко, адже 70% (за іншими даними — 65%, ред.) території країни складаються з районів вічної мерзлоти.
Варто відзначити, що запуск космічного інтернету цілком реальний — це вже довела компанія SpaceX, започаткована Ілоном Маском. Супутниковий зв'язок проекту Starlink став доступним і Україні, зараз він працює для військових. Інтернет від SpaceX повинен забезпечити високошвидкісне з'єднання в місцях, де інші види зв'язку є ненадійними, дорогими або відсутніми.
Фокус розбирався, коли інтернет Starlink стане доступним для українців і наскільки виявиться корисним. Експерти вважають, що за умов війни супутникове обладнання навряд чи зможе замінити традиційних провайдерів.
Нещодавно Ілон Маск заявив, що Starlink в Україні може стати мішенню військ РФ. За його словами, супутниковий інтернет від SpaceX є єдиною неросійською системою зв'язку в деяких українських регіонах, тому краще встановлювати антени подалі від людей.