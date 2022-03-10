Відповідь Ілону Маску: Рогозін заявив про створення "невбивного" супутникового інтернету в РФ

На думку глави Роскосмосу, дешеве обладнання та надійний зв'язок зробить інтернет-користувачів РФ невразливими для будь-якого супротивника.

Росія планує запустити свій супутниковий інтернет. Про це генеральний директор державного концерну Роскосмос Дмитро Рогозін заявив 10 березня на зустрічі з депутатами Державної Думи від партії ЛДПР, передає агентство ТАСС.

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За словами Рогозіна, такій великій країні як Росія необхідно мати незалежний, суверенний супутниковий інтернет. Запуск нових космічних апаратів дозволить до 2025 року налагодити космічну мережу, а також забезпечити всіма необхідними сервісами Північний морський шлях – найкоротший водний маршрут між Європейською частиною РФ і Далеким Сходом.

"Наземне обладнання має бути максимально дешеве для того, щоб люди могли ним користуватися. Тоді ми невразливі. А зараз ми зазнаємо тиску і в цій сфері", — заявив глава Роскосмосу.

Він додав, що прокладати оптоволоконні мережі в Росії дуже важко, адже 70% (за іншими даними — 65%, ред.) території країни складаються з районів вічної мерзлоти.

Варто відзначити, що запуск космічного інтернету цілком реальний — це вже довела компанія SpaceX, започаткована Ілоном Маском. Супутниковий зв'язок проекту Starlink став доступним і Україні, зараз він працює для військових. Інтернет від SpaceX повинен забезпечити високошвидкісне з'єднання в місцях, де інші види зв'язку є ненадійними, дорогими або відсутніми.

Фокус розбирався, коли інтернет Starlink стане доступним для українців і наскільки виявиться корисним. Експерти вважають, що за умов війни супутникове обладнання навряд чи зможе замінити традиційних провайдерів.

Нещодавно Ілон Маск заявив, що Starlink в Україні може стати мішенню військ РФ. За його словами, супутниковий інтернет від SpaceX є єдиною неросійською системою зв'язку в деяких українських регіонах, тому краще встановлювати антени подалі від людей.