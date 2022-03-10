Ответ Илону Маску: Рогозин заявил о создании "неубиваемого" спутникового Интернета в РФ

По мнению главы Роскосмоса, дешевое оборудование и надежная связь сделает интернет-пользователей РФ неуязвимыми для любого противника.

Россия планирует запустить собственный спутниковый Интернет. Об этом генеральный директор государственного концерна Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил 10 марта на встрече с депутатами Государственной Думы от партии "ЛДПР", передает агентство ТАСС.

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По словам Рогозина, такой большой стране, как Россия, необходимо иметь независимый, суверенный и "неубиваемый" спутниковый Интернет. Запуск новых космических аппаратов позволит к 2025 году наладить космическую сеть, а также обеспечить всеми необходимыми сервисами Северный морской путь — самый короткий водный маршрут между Европейской частью РФ и Дальним Востоком.

"Наземное оборудование должно быть максимально дешевое для того, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы подвергаемся давлению и в этой сфере", — заявил глава Роскосмоса.

Он добавил, что прокладывать оптоволоконные сети в России очень трудно, ведь 70% (по другим данным — 65%, — ред.) территории страны состоят из районов вечной мерзлоты.

Стоит отметить, запуск космического Интернета вполне реален — это уже доказала компания SpaceX, основанная Илоном Маском. Спутниковая связь проекта Starlink стала доступна и Украине, сейчас она работает для военных. Интернет от SpaceX должен обеспечить высокоскоростное соединение в местах, где другие виды связи являются ненадежными, дорогими или вовсе отсутствуют.

Фокус разбирался, как скоро интернет Starlink станет доступен украинцам и насколько окажется полезным. Эксперты считают, что в условиях войны спутниковое оборудование вряд ли сможет заменить традиционных провайдеров.

Недавно Илон Маск заявил, что Starlink в Украине может стать мишенью войск РФ. По его словам, спутниковый интернет от SpaceX является единственной нероссийской системой связи в некоторых украинских регионах, поэтому лучше устанавливать антенны подальше от людей.