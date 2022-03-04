Мітли працюють. США відповіли на відмову РФ постачати двигуни для космічних ракет

"Нехай літають на чомусь іншому, на своїх мітлах, або на чомусь ще", — заявив голова Роскосмосу Дмитро Рогозін у відповідь на американські санкції.

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що залишає США без постачання російських двигунів для космічних ракет. Також Роскосмос більше не обслуговуватиме ракетні двигуни, які все ще перебувають у США. Такі дії є відповіддю на американські санкції проти Росії через вторгнення в Україну, повідомляє Futurism.

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"У такій ситуації ми не можемо постачати США наші найкращі у світі ракетні двигуни. Нехай літають на чомусь іншому, на своїх мітлах, або на чомусь ще", — сказав Рогозін, якого цитує інформаційне агентство Reuters.

Слова Рогозіна висміяли в мережі, оскільки їх сприйняли як порожню погрозу. Адже США мають спосіб отримати свої власні ракетні двигуни, та ім'я йому — SpaceX. Компанія Ілона Маска запустила в космос ще 47 своїх інтернет-супутників Starlink, і журналіст видання SpaceNews Джефф Фауст опублікував у Twitter у відповідь на цю новину свою реакцію: "Мітли працюють".

NASA має й інші компанії, такі як Northrop Grumman, які можуть забезпечити США двигунами. Тим більше, що американська космічна агенція вже багато років неухильно дистанціюється від використання ракет російського виробництва.

У відповідь на заяви голови Роскосмосу журналіст видання Ars Technica Ерік Бергер написав у Twitter, що Рогозін неправильно розуміє розвиток світової космічної галузі, яка йде вперед, а Росія продовжує жити минулим.

Рогозін уже погрожував Штатам, що припинення співпраці з Росією призведе до неконтрольованого усунення МКС з орбіти.

Фокус уже писав про те, що NASA має варіанти, як утримати станцію на орбіті без росіян.

У своєму недавньому телеінтерв'ю Рогозін заявив, що Росія поставила в США 122 ракетні двигуни РД-180 за останні 30 років. Ці двигуни використовувалися для запуску ракет серії Atlas компанії United Launch Alliance.

Але США відмовляються від використання цих двигунів багато років. У 2014 році Конгрес ухвалив закон про припинення закупівель двигунів РД-180, призначених для ракети Atlas V. Це було зроблено у відповідь на вторгнення Росії в Україну у 2014 році.

Незважаючи на це, United Launch Alliance продовжувала використовувати двигуни РД-180. Але минулого року генеральний директор ULA Торі Бруно заявив, що компанія припинила закупівлю російських двигунів.

Компанія підписала контракт із компанією Blue Origin Джеффа Безоса на постачання двигунів BE-4. Але Blue Origin має деякі виробничі проблеми, і компанія поки не надала жодного двигуна для ULA.

У той же час компанія SpaceX допомагає США покінчити із залежністю від Росії. Компанія Ілона Маска зарекомендувала себе як ключовий гравець на ринку космічних запусків завдяки своїй ракеті Falcon 9 із двигуном Raptor.

Нагадуємо, що кожен землянин зможе облетіти Місяць на кораблі NASA Space Launch System. Це зробити дуже просто, потрібно лише зареєструвати своє ім'я на сайті американської космічної агенції.