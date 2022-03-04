Метлы работают. США ответили на отказ РФ поставлять двигатели для космических ракет

"Пусть летают на чем-нибудь другом, на своих метлах, или на чем-то еще", — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на американские санкции.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что оставляет США без поставок российских двигателей для космических ракет. Также Роскосмос больше не будет обслуживать ракетные двигатели, которые все еще находятся в США. Такие действия являются ответом на американские санкции против России из-за ее вторжения в Украину, сообщает Futurism.

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"В такой ситуации мы не можем поставлять США наши лучшие в мире ракетные двигатели. Пусть летают на чем-нибудь другом, на своих метлах, или на чем-то еще", — сказал Рогозин, которого цитирует информационное агентство Reuters.

Слова Рогозина высмеяли в сети, так как это было воспринято как пустая угроза. Ведь у США есть способ получить свои собственные ракетные двигатели и имя ему — SpaceX. Компания Илона Маска запустила в космос еще 47 своих интернет-спутников Starlink и журналист издания SpaceNews Джефф Фауст опубликовал в Twitter в ответ на эту новость свою реакцию: "Метлы работают".

У NASA есть и другие компании, такие как Northrop Grumman, которые могут обеспечить США двигателями. Тем более, что американское космическое агентство уже много лет неуклонно дистанцируется от использования ракет российского производства.

В ответ на заявления главы Роскосмоса журналист издания Ars Technica Эрик Бергер написал в Twitter, что Рогозин неверно понимает развитие мировой космической отрасли, которая идет вперед, а Россия продолжает жить прошлым.

Рогозин уже грозил Штатам, что прекращение сотрудничества с Россией приведет к неконтролируемому смещению МКС с орбиты.

Фокус уже писал о том, что у NASA есть варианты, как удержать станцию на орбите без русских.

В своем недавнем телеинтервью Рогозин заявил, что Россия поставила в США 122 ракетных двигателя РД-180 за последние 30 лет. Эти двигатели использовались для запуска ракет серии Atlas компании United Launch Alliance.

Но США отказываются от использования этих двигателей уже много лет. В 2014 году Конгресс принял закон о прекращении закупок двигателей РД-180, предназначенных для ракеты Atlas V. Это было сделано в ответ на вторжение России в Украину в 2014 году.

Несмотря на это United Launch Alliance продолжала использовать двигатели РД-180. Но в прошлом году генеральный директор ULA Тори Бруно заявил, что компания прекратила закупки российских двигателей.

Компания подписала контракт с компанией Blue Origin Джеффа Безоса на поставку двигателей BE-4. Но у Blue Origin есть некоторые производственные проблемы и компания пока не предоставила ни одного двигателя для ULA.

В то же время компания SpaceX помогает США покончить с зависимостью от России. Компания Илона Маска зарекомендовала себя как ключевой игрок на рынке космических запусков, благодаря своей ракете Falcon 9 с двигателем Raptor.

Напоминаем, что каждый землянин сможет облететь Луну на корабле NASA Space Launch System. Это сделать очень просто, нужно лишь зарегистрировать свое имя на сайте американского космического агентства.