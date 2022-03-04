Каждый землянин сможет облететь Луну на корабле NASA Space Launch System: как это сделать

Присоединится к космическому полету можно зарегистрировав свое имя на специальном сайте.

Как попасть на космический корабль "Орион", который выведет в космос ракета Space Launch System? Все очень просто. NASA предлагает отправить ваше имя на флешке, которая будет на борту корабля, который облетит Луну в рамках миссии "Артемида-1" уже через несколько месяцев, сообщает Space.

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Для того, чтобы ваше имя попало на космический корабль "Орион", нужно зарегистрировать свое имя нажав кнопку "Получить посадочный талон" на NASA. Это бесплатно, просто перейдите по этой ссылке.

[ + – ] Первый полет ракеты Space Launch System должен стать первым беспилотным полетом в рамках программы "Артемида", в рамках которого космический корабль облетит Луну и вернется на Землю, но пока без экипажа Фото: NASA

В рамках миссии "Артемида-1" новая огромная самая мощная ракета в мире Space Launch System (SLS) совершит свой первый полет в космос. Она предназначена для отправки людей на Луну и в будущем доставит человека и на другие планеты Солнечной системы. По крайней мере такие планы есть у NASA. Космический корабль "Орион", который выведет в космос ракета SLS в рамках своего первого полета, облетит Луну и вернется на Землю. Но пока на его борту не будет экипажа. "Орион" уже один раз побывал в космосе, правда на борту ракеты United Launch Alliance Delta IV Heavy в декабре 2014 года.

Предполетная генеральная репетиция старта ракеты Space Launch System запланирована на 17 марта. Во время этого процесса специалисты проверят работу всех приборов и запустят двигатели. Но ракета останется на стартовой площадке еще некоторое время, а потом ее снова отправят в ангар для дополнительных тестов.

Точная дата полета в космос новой ракеты пока не известна. NASA хочет осуществить запуск уже в мае 2022 года.

[ + – ] В NASA показали, как полетит к Луне космический корабль "Орион" на борту ракеты Space Launch System

Программа "Артемида" – это программа NASA, целью которой является обеспечить постоянное присутствие человека на Луне, а также в окололунном пространстве уже в конце 2020-х годов.

После полета ракеты в рамках миссии "Артемида-1", последует полет в рамках миссии "Артемида-2". Тогда корабль "Орион" уже вместе с астронавтами совершит облет Луны и вернется на Землю в 2024 году.

Сама высадка на Луну состоится в рамках миссии "Артемида-3". NASA выбрало в качестве посадочного модуля, на котором астронавты опустятся на поверхность Луны, аппарат Starship от компании SpaceX. Первая с 1972 года высадка человека на спутник Земли запланирована на 2025 или 2026 год.

Фокус уже писал о том, что запуск ракеты Space Launch System планировался на февраль 2022 года. Но в связи с некоторыми проблемами старт перенесли.