Каждый землянин сможет облететь Луну на корабле NASA Space Launch System: как это сделать
Присоединится к космическому полету можно зарегистрировав свое имя на специальном сайте.
Как попасть на космический корабль "Орион", который выведет в космос ракета Space Launch System? Все очень просто. NASA предлагает отправить ваше имя на флешке, которая будет на борту корабля, который облетит Луну в рамках миссии "Артемида-1" уже через несколько месяцев, сообщает Space.
Для того, чтобы ваше имя попало на космический корабль "Орион", нужно зарегистрировать свое имя нажав кнопку "Получить посадочный талон" на NASA. Это бесплатно, просто перейдите по этой ссылке.
В рамках миссии "Артемида-1" новая огромная самая мощная ракета в мире Space Launch System (SLS) совершит свой первый полет в космос. Она предназначена для отправки людей на Луну и в будущем доставит человека и на другие планеты Солнечной системы. По крайней мере такие планы есть у NASA. Космический корабль "Орион", который выведет в космос ракета SLS в рамках своего первого полета, облетит Луну и вернется на Землю. Но пока на его борту не будет экипажа. "Орион" уже один раз побывал в космосе, правда на борту ракеты United Launch Alliance Delta IV Heavy в декабре 2014 года.
Предполетная генеральная репетиция старта ракеты Space Launch System запланирована на 17 марта. Во время этого процесса специалисты проверят работу всех приборов и запустят двигатели. Но ракета останется на стартовой площадке еще некоторое время, а потом ее снова отправят в ангар для дополнительных тестов.
Точная дата полета в космос новой ракеты пока не известна. NASA хочет осуществить запуск уже в мае 2022 года.
Программа "Артемида" – это программа NASA, целью которой является обеспечить постоянное присутствие человека на Луне, а также в окололунном пространстве уже в конце 2020-х годов.
После полета ракеты в рамках миссии "Артемида-1", последует полет в рамках миссии "Артемида-2". Тогда корабль "Орион" уже вместе с астронавтами совершит облет Луны и вернется на Землю в 2024 году.
Сама высадка на Луну состоится в рамках миссии "Артемида-3". NASA выбрало в качестве посадочного модуля, на котором астронавты опустятся на поверхность Луны, аппарат Starship от компании SpaceX. Первая с 1972 года высадка человека на спутник Земли запланирована на 2025 или 2026 год.
Фокус уже писал о том, что запуск ракеты Space Launch System планировался на февраль 2022 года. Но в связи с некоторыми проблемами старт перенесли.