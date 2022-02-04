Полет на Луну откладывается. NASA перенесло запуск самой мощной ракеты в мире

NASA отложило до марта 2022 года генеральную репетицию запуска и сам запуск ракеты Space Launch System.

Американское космическое агентство перенесло запуск ракеты Space Launch System высотой в 100 метров до марта этого года, в связи с тем, что необходимо провести дополнительные проверки работоспособности всех систем. Хотя до этого запуск новейшей ракеты с космическим кораблем "Орион" на борту планировался на февраль 2022 года. Этот полет должен стать первым беспилотным полетом в рамках программы "Артемида", в рамках которого космический корабль облетит Луну и вернется на Землю, но пока без экипажа, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Первый полет ракеты должен стать первым беспилотным полетом в рамках программы "Артемида", в рамках которого космический корабль облетит Луну и вернется на Землю, но пока без экипажа Фото: NASA

С ракетой все в порядке, но полетит она позже

В NASA заявили, что переносят запланированный на февраль этого года запуск ракеты Space Launch System. Перед запуском должна пройти генеральная репетиция, во время которой будут проверены работоспособность всех систем, но она тоже соответственно переносится.

По словам представителей космического агентства, инженерам нужно выполнить большой список проверок, перед тем как провести генеральную репетицию запуска. Перенос запуска Space Launch System связан с тем, что на прошлой неделе инженеры устранили сбой в работе систем управления двигателями ракеты. И теперь им требуются дополнительные проверки всех компонентов.

Ракета Space Launch System предназначена для того, чтобы на борту космического корабля "Орион" через несколько лет, первые с 1972 года астронавты, высадились на Луне. Но сначала должен состояться первый беспилотный облет Луны кораблем "Орион", который выведет в космос новейшая ракета, которую создавали 10 лет и на это ушло 23 млрд долларов.

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В NASA говорят, что скорее всего, в марте состоится только генеральная репетиция запуска, а сам полет к Луне — не раньше апреля или мая 2022 года. Хотя первый полет к нашему спутнику был запланирован на конец этого месяца. В космическом агентстве даже назвали приблизительную дату генеральной репетиции – 20 марта.

[ + – ] В NASA говорят, что серьезных проблем с ракетой нет, но нужно провести еще несколько более тщательных проверок работоспособности всех ее систем Фото: NASA

Представители NASA уверяют, что серьезных проблем с ракетой нет и все идет по плану, но нужно провести еще несколько более тщательных проверок работоспособности всех ее систем. Во время генеральной репетиции запуска ракету переместят на стартовую площадку, загрузят топливо и запустят двигатели, чтобы проверить их работоспособность.

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Когда полетит Space Launch System к Луне?

Только после генеральной репетиции в NASA объявят об окончательной дате первого полета Space Launch System с космическим кораблем "Орион" на борту к Луне. Пока эта первая фаза программы "Артемида", под названием "Артемида -1", будет осуществлена без астронавтов. "Орион" в космосе отделится от ракеты и самостоятельно совершит облет Луны, а потом вернется на Землю. Сама миссия "Артемида -1" рассчитана на три недели.

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Если этот первый полет пройдет успешно, то в 2024 году на космическом корабле "Орион" Луну облетят четверо астронавтов в рамках миссии "Артемида-2". Запланированная продолжительность миссии – 21 день.

Что касается первой с 1972 года высадки человека на Луну, то NASA рассчитывает это сделать уже в 2025 году. Тогда на поверхность нашего спутника впервые высадятся женщина и астронавт-афроамериканец.