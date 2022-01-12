Уже очень скоро. Названа дата, когда к Луне отправится самая мощная ракета в мире
Уникальная в своем роде ракета Space Launch System готова к запуску. В NASA показали ролик о том, как она совершит свой первый пока беспилотный полет к Луне.
Первый шаг к возращению человека на Луну будет сделан с помощью первого полета ракеты Space Launch System (SLS), старт которой запланирован на середину февраля 2022 года. Этот полет осуществляется в рамках программы NASA "Артемида". Это будет пока беспилотный полет, который станет основой для будущих как минимум четырех пилотируемых полетов на спутник Земли. В ходе следующего полета, который запланирован на 2025 год, NASA отправит впервые на Луну женщину-астронавта и представителя не белой расы, сообщает India Today.
Несмотря на то, что первоначально в NASA планировали отправить человека на Луну в 2024 году, пока что первый пилотируемый полет перенесен как минимум на 2025 год. Фокус уже писал, что среди причин переноса миссии является недостаточное финансирование.
Но, что касается дебютного запуска ракеты Space Launch System, то здесь уже все решено – она полетит в космос в феврале этого года с мыса Канаверал. В NASA говорят, что это самая мощная ракета в мире и единственная ракета, которая может отправить космический корабль с экипажем "Орион" на Луну.
"Миссия "Артемида I" – это первый этап в серии более сложных миссий, которые расширят наше присутствие на Луне. Беспрецедентная мощность и возможности ракеты Space Launch System позволят отправлять миссии дальше и быстрее по всей Солнечной системе", — говорит Джон Ханикатт, руководитель программы SLS.
Ракета оснащена одними из самых больших, самых передовых и надежных элементов, когда-либо созданных для исследования космоса, говорят в NASA. Во время первого полета, ракета выведет на орбиту и отправит к Луне космический корабль "Орион". Он полетит на расстояние 450 тысяч км от Земли и сделает облет Луны, находясь в нескольких тысячах километров от ее поверхности. По завершению полета он вернется на Землю.
После выхода на орбиту первая ступень отделиться от ракеты, затем вторая ступень задаст нужную скорость и правильную траекторию полета космическому кораблю, и тот отправиться к спутнику Земли.
"Ракета Space Launch System специально разработана для безопасной отправки людей и крупных грузов в дальний космос", — говорит главный инженер SLS Джон Блевинс.