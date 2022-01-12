Уже очень скоро. Названа дата, когда к Луне отправится самая мощная ракета в мире

Уникальная в своем роде ракета Space Launch System готова к запуску. В NASA показали ролик о том, как она совершит свой первый пока беспилотный полет к Луне.

Первый шаг к возращению человека на Луну будет сделан с помощью первого полета ракеты Space Launch System (SLS), старт которой запланирован на середину февраля 2022 года. Этот полет осуществляется в рамках программы NASA "Артемида". Это будет пока беспилотный полет, который станет основой для будущих как минимум четырех пилотируемых полетов на спутник Земли. В ходе следующего полета, который запланирован на 2025 год, NASA отправит впервые на Луну женщину-астронавта и представителя не белой расы, сообщает India Today.

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Несмотря на то, что первоначально в NASA планировали отправить человека на Луну в 2024 году, пока что первый пилотируемый полет перенесен как минимум на 2025 год. Фокус уже писал, что среди причин переноса миссии является недостаточное финансирование.

[ + – ] Ракета Space Launch System Фото: NASA

Но, что касается дебютного запуска ракеты Space Launch System, то здесь уже все решено – она полетит в космос в феврале этого года с мыса Канаверал. В NASA говорят, что это самая мощная ракета в мире и единственная ракета, которая может отправить космический корабль с экипажем "Орион" на Луну.

[ + – ] Космический корабль "Орион" Фото: NASA

"Миссия "Артемида I" – это первый этап в серии более сложных миссий, которые расширят наше присутствие на Луне. Беспрецедентная мощность и возможности ракеты Space Launch System позволят отправлять миссии дальше и быстрее по всей Солнечной системе", — говорит Джон Ханикатт, руководитель программы SLS.

[ + – ] В NASA показали, как полетит к Луне космический корабль "Орион" на борту ракеты Space Launch System

Ракета оснащена одними из самых больших, самых передовых и надежных элементов, когда-либо созданных для исследования космоса, говорят в NASA. Во время первого полета, ракета выведет на орбиту и отправит к Луне космический корабль "Орион". Он полетит на расстояние 450 тысяч км от Земли и сделает облет Луны, находясь в нескольких тысячах километров от ее поверхности. По завершению полета он вернется на Землю.

После выхода на орбиту первая ступень отделиться от ракеты, затем вторая ступень задаст нужную скорость и правильную траекторию полета космическому кораблю, и тот отправиться к спутнику Земли.

"Ракета Space Launch System специально разработана для безопасной отправки людей и крупных грузов в дальний космос", — говорит главный инженер SLS Джон Блевинс.