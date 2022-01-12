Уже дуже скоро. Названо дату, коли до Місяця вирушить найпотужніша ракета в світі

Унікальна ракета Space Launch System готова до запуску. У NASA показали ролик про те, як вона здійснить свій перший поки що безпілотний політ до Місяця.

Перший крок до повернення людини на Місяць буде зроблено за допомогою першого польоту ракети Space Launch System (SLS), старт якої запланований на середину лютого 2022 року. Цей політ здійснюється в межах програми NASA Артеміда. Це буде поки що безпілотний політ, який стане основою для майбутніх щонайменше чотирьох пілотованих польотів на супутник Землі. У процесі наступного польоту, запланованого на 2025 рік, NASA відправить вперше на Місяць жінку-астронавта та представника не білої раси, повідомляє India Today.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Незважаючи на те, що спочатку в NASA планували відправити людину на Місяць у 2024 році, поки що перший пілотований політ перенесено як мінімум на 2025 рік. Фокус уже писав, що серед причин перенесення місії є недостатнє фінансування.

[ + – ] Ракета Space Launch System Фото: ISS

Але щодо дебютного запуску ракети Space Launch System, то тут уже все вирішено — вона полетить у космос у лютому цього року з мису Канаверал. У NASA кажуть, що це найпотужніша ракета в світі та єдина ракета, яка може відправити космічний корабель з екіпажем "Оріон" на Місяць.

[ + – ] Космічний корабель "Оріон" Фото: ISS

"Місія "Артеміда I" — це перший етап у серії складніших місій, які розширять нашу присутність на Місяці. Безпрецедентна потужність і можливості ракети Space Launch System дозволять відправляти місії далі та швидше по всій Сонячній системі", — говорить Джон Ханікатт, керівник програми SLS.

[ + – ] У NASA показали, як полетить до Місяця космічний корабель "Оріон" на борту ракети Space Launch System

Ракета оснащена одними з найбільших, передових і надійних елементів, коли-небудь створених для дослідження космосу, кажуть у NASA. Під час першого польоту ракета виведе на орбіту та відправить на Місяць космічний корабель "Оріон". Він полетить на відстань 450 тисяч км від Землі та здійснить обліт Місяця, перебуваючи за кілька тисяч кілометрів від його поверхні. Після завершення польоту він повернеться на Землю.

Після виходу на орбіту перший ступінь відокремиться від ракети, потім другий ступінь задасть потрібну швидкість і правильну траєкторію польоту космічному кораблю, і той вирушить до супутника Землі.

"Ракета Space Launch System спеціально розроблена для безпечного відправлення людей і великих вантажів у далекий космос", — говорить головний інженер SLS Джон Блевінс.