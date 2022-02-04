Політ на Місяць відкладається. NASA перенесло запуск найпотужнішої ракети в світі

NASA відклало до березня 2022 року генеральну репетицію запуску та сам запуск ракети Space Launch System.

Американське космічне агентство перенесло запуск ракети Space Launch System заввишки 100 метрів до березня цього року, у зв'язку з тим, що необхідно провести додаткові перевірки працездатності всіх систем. Хоча раніше запуск новітньої ракети з космічним кораблем "Оріон" на борту планувався на лютий 2022 року. Цей політ має стати першим безпілотним польотом у межах програми "Артеміда", в межах якого космічний корабель облетить Місяць і повернеться на Землю, але поки що без екіпажу, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Перший політ ракети має стати першим безпілотним польотом у межах програми "Артеміда", в межах якого космічний корабель облетить Місяць і повернеться на Землю, але поки що без екіпажу Фото: ISS

З ракетою все гаразд, але полетить вона пізніше

У NASA заявили, що переносять запуск ракети Space Launch System запланований на лютий цього року. Перед запуском має відбутися генеральна репетиція, під час якої буде перевірено працездатність усіх систем, але вона теж відповідно переноситься.

За словами представників космічної агенції, інженерам потрібно виконати великий список перевірок, перш ніж провести генеральну репетицію запуску. Перенесення запуску Space Launch System пов'язане з тим, що минулого тижня інженери усунули збій у роботі систем управління двигунами ракети. І тепер їм потрібні додаткові перевірки всіх компонентів.

Ракета Space Launch System призначена для того, щоб на борту космічного корабля "Оріон" через кілька років, перші з 1972 року астронавти, висадилися на Місяці. Але спочатку має відбутися перший безпілотний обліт Місяця кораблем "Оріон", який виведе в космос найновіша ракета, котру створювали 10 років, і на це пішло 23 млрд доларів.

[ + – ] З екіпажем космічний корабель "Оріон" уперше облетить Місяць лише в 2024 році, а доставить перших із 1972 року людей на Місяць лише у 2025-му Фото: ISS

У NASA кажуть, що, швидше за все, у березні відбудеться лише генеральна репетиція запуску, а сам політ на Місяць — не раніше квітня або травня 2022 року. Хоча перший політ до нашого супутника було заплановано на кінець цього місяця. У космічному агентстві навіть назвали приблизну дату генеральної репетиції — 20 березня.

[ + – ] У NASA кажуть, що серйозних проблем із ракетою немає, але треба провести ще кілька ретельніших перевірок працездатності всіх її систем Фото: ISS

Представники NASA запевняють, що серйозних проблем із ракетою немає і все йде за планом, але потрібно провести ще кілька ретельніших перевірок працездатності всіх її систем. Під час генеральної репетиції запуску ракету перемістять на стартовий майданчик, завантажать паливо та запустять двигуни, щоб перевірити їхню працездатність.

[ + – ] У NASA показали, як полетить до Місяця космічний корабель "Оріон" на борту ракети Space Launch System

Коли полетить Space Launch System до Місяця?

Тільки після генеральної репетиції в NASA оголосять про остаточну дату першого польоту Space Launch System із космічним кораблем "Оріон" на борту до Місяця. Поки що ця перша фаза програми "Артеміда" під назвою "Артеміда-1" буде здійснена без астронавтів. "Оріон" у космосі відокремиться від ракети і самостійно здійснить обліт Місяця, а потім повернеться на Землю. Сама місія Артеміда-1 розрахована на три тижні.

[ + – ] Перші з 1972 року астронавти ступлять на поверхню Місяця у 2025 році Фото: ISS

Якщо цей перший політ пройде успішно, то в 2024 році на космічному кораблі "Оріон" Місяць облетять четверо астронавтів у межах місії "Артеміда-2". Запланована тривалість місії — 21 день.

Щодо першого з 1972 року висадження людини на Місяць, то NASA розраховує це зробити вже в 2025 році. Тоді на поверхню нашого супутника вперше висадяться жінка й астронавт-афроамериканець.