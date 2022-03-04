Кожен землянин зможе облетіти Місяць на кораблі NASA Space Launch System: як це зробити

Приєднатися до космічного польоту можна, зареєструвавши своє ім'я на спеціальному сайті.

Як потрапити на космічний корабель "Оріон", який виведе в космос ракета Space Launch System? Усе дуже просто. NASA пропонує відправити ваше ім'я на флешці, яка буде на борту корабля, який облетить Місяць у межах місії "Артеміда-1" уже через кілька місяців, повідомляє Space.

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Для того, щоб ваше ім'я потрапило на космічний корабель "Оріон", потрібно зареєструвати своє ім'я, натиснувши кнопку "Отримати посадковий талон" на NASA. Це безплатно, просто перейдіть за цим посиланням.

[ + – ] Перший політ ракети Space Launch System має стати першим безпілотним польотом у межах програми "Артеміда", в межах якого космічний корабель облетить Місяць і повернеться на Землю, але поки що без екіпажу Фото: ISS

У межах місії "Артеміда-1" нова величезна, найпотужніша ракета у світі Space Launch System (SLS) здійснить свій перший політ у космос. Вона призначена для відправлення людей на Місяць і в майбутньому доставить людину і на інші планети Сонячної системи. Принаймні такі плани має NASA. Космічний корабель "Оріон", який виведе в космос ракета SLS у межах першого польоту, облетить Місяць і повернеться на Землю. Але поки що на його борту не буде екіпажу. "Оріон" уже один раз побував у космосі, щоправда, на борту ракети United Launch Alliance Delta IV Heavy у грудні 2014 року.

Передпольотну генеральну репетицію старту ракети Space Launch System заплановано на 17 березня. Під час цього процесу фахівці перевірять роботу всіх приладів і запустять двигуни. Але ракета залишиться на стартовому майданчику ще якийсь час, а потім її знову відправлять до ангару для додаткових тестів.

Точна дата польоту в космос нової ракети поки що не відома. NASA хоче здійснити запуск уже в травні 2022 року.

[ + – ] У NASA показали, як полетить до Місяця космічний корабель "Оріон" на борту ракети Space Launch System

Програма "Артеміда" – це програма NASA, метою якої є забезпечити постійну присутність людини на Місяці, а також близькомісячному просторі вже наприкінці 2020-х років.

Після польоту ракети в межах місії "Артеміда-1" відбудеться політ у межах місії "Артеміда-2". Тоді корабель "Оріон" уже разом із астронавтами здійснить обліт Місяця та повернеться на Землю у 2024 році.

Сама висадка на Місяць відбудеться в межах місії "Артеміда-3". NASA обрало посадковим модулем, на якому астронавти опустяться на поверхню Місяця, апарат Starship від компанії SpaceX. Перша з 1972 року висадка людини на супутник Землі запланована на 2025 чи 2026 рік.

Фокус уже писав про те, що запуск ракети Space Launch System планувався на лютий 2022 року. Але через деякі проблеми старт перенесли.