МКС без России. У NASA есть варианты, как удержать станцию на орбите без русских

Если Россия уйдет из сотрудничества по поддержанию жизнеспособности Международной космической станции, то NASA это переживет.

Россия может прекратить сотрудничество с западными странами на МКС из-за санкций, которые были введены из-за вторжения в Украину. Но удержать станцию на орбите Земли, чем занимаются российские корабли, смогут корабли компаний Northrop Grumman и SpaceX, сообщает The Guardian.

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В настоящий момент в NASA занимаются поиском вариантов, как обеспечить движение МКС на орбите, если Россия покинет станцию. Но пока явных признаков этого нет.

На МКС NASA занимается поддержкой энергообеспечения и жизнеобеспечения станции, а Роскосмос отвечает за движение станции и поддержание ее на стабильной орбите с помощью своих комических кораблей "Прогресс". Они иногда включают свои двигатели, чтобы поддерживать движение станции на высоте примерно 400 км над Землей.

Обеспокоенность NASA по поводу возможного будущего МКС вознимкла после заявления главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что Россия может прекратить сотрудничество с американцами на орбите в ответ на санкции США.

Кэти Людерс, руководитель программы пилотируемых космических полетов NASA заявила, что в таком случае космические корабли американских компаний Northrop Grumman и SpaceX могут помочь поддерживать станцию на орбите.

[ + – ] Российские космонавты и астронавт NASA вместе тренируются перед полетом на МКС в марте 2021 года. Но подобному сотрудничеству может прийти конец Фото: NASA

По словам Людерс, сейчас на орбитальной станции все происходит в штаном режиме и нет никаких сообщений о том, что Россия не заинтресована в дальнейшем сотрудничестве.

"Тем не менее, мы всегда ищем разные варианты и компании, которые осуществляют доставку грузов и астронавтов на орбиту могут нам в этом помочь", — говорит Людерс.

Например, грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman, который пристыковался к МКС 21 февраля, впервые смог изменить направление движения станции без помощи российский кораблей.

А глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter логотип своей компании в ответ на риторический вопрос Рогозина о том, кто спасет МКС от неконтролируемого схода с орбиты.

МКС за все время своего существования пережила некоторые геополитические разногласия. Например, сотрудничество США и России не прекратилось после того, как РФ оккупировала Крым в 2014 году. Но некоторые эксперты считают, что вторжение в Украину может ускорить прекращение российско-американских отношений на МКС.

Напоминаем, что на МКС начался эксперимент по выращиванию растений без почвы. Астронавты также проверят, от чего старится кожа в условиях низкой гравитации, и как влияют лекарства на раковые клетки.

Также на МКС собираются выяснить, как тушить пожары в космосе. NASA хочет узнать, как противостоять огню как на орбите, так и в будущих колониях на Луне и Марсе.

Фокус также писал о том, что в NASA назвали точную дату, когда МКС отправится на "кладбище космических кораблей".