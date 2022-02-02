В NASA обнародовали точную дату, когда МКС отправится на "кладбище космических кораблей"

Ученые собираются распрощаться с МКС уже в 2031 году, так как каждая новая стыковка и расстыковка увеличивает нагрузку на станцию, а проблемы с некоторыми российскими модулями только увеличиваются.

NASA заявило о том, что собирается потопить Международную космическую станцию (МКС) в самом отдаленным и почти полностью необитаем месте на планете — Точке Немо, пишет The Independent.

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Компания планирует это сделать в январе 2031 года, начиная с постепенного схода с орбиты массивного объекта. Из-за огромных размеров МКС полностью не сгорит в атмосфере, поэтому ее спуск должен проходить под точным контролем. NASA хочет сделать это, постепенно маневрируя космическим кораблем так, чтобы он опустился на Землю. Эти маневры будут выполняться с помощью двигателя, встроенного в МКС, а также с помощью посещающих ее транспортных средств.

NASA уже изучила, смогут ли посещаемые аппараты обеспечить достаточную тягу для ухода с орбиты и обнаружила, что некоторые из них способны это сделать, при этом работа над расширением этого списка продолжается. В конце концов, траектория падения космической станции будет выстроена таким образом, что она упадет в направлении так называемого "кладбища космических кораблей".

[ + – ] Месторасположение кладбища космических кораблей

Этот район известен как полюс относительной недоступности, поскольку это самая удаленная от суши часть Земли и она настолько удалена, что часто самыми близкими людьми являются астронавты Международной космической станции, пролетающие над ней. При этом ученые нацелятся на конкретный регион, известный как Точка Немо. Он не только удален, но и почти полностью необитаем.

Проверки безопасности показали, что станция будет оставаться безопасной до 2030 года, так как каждая новая стыковка и расстыковка увеличивает нагрузку на МКС, а проблемы с некоторыми российскими модулями, включая повторяющиеся утечки, только увеличиваются.

NASA сообщило, что в течение следующего десятилетия на станцию будет добавлен ряд коммерчески эксплуатируемых модулей. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге они разделились и сформировали собственную коммерческую станцию, присоединившись, по меньшей мере к трем другим частным орбитальным объектам, запущенным до 2030 года.

Напомним, что недавно исследователи начали испытывать технологию изготовления бинтов с помощью биопринтера. Этот прибор чем-то напоминает пистолет или ручную дрель. Обычные бинты не всегда доступны в космосе, поэтому повязки, созданные из кожи самих космонавтов, могут намного облегчить проблему.