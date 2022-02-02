У NASA оприлюднили точну дату, коли МКС вирушить на "цвинтар космічних кораблів"

Вчені збираються розпрощатися з МКС вже у 2031 році, оскільки кожне нове стикування та розстикування збільшує навантаження на станцію, а проблеми з деякими російськими модулями лише збільшуються.

NASA заявило про те, що збирається потопити Міжнародну космічну станцію (МКС) у найвіддаленішому і майже повністю безлюдному місці на планеті — Точці Немо, пише The Independent.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Компанія планує це зробити в січні 2031 року, починаючи з поступового сходження з орбіти масивного об'єкта. Через великі розміри МКС повністю не згорить в атмосфері, тому її спуск повинен проходити під точним контролем. NASA хоче це зробити, поступово маневруючи космічним кораблем так, щоб він опустився на Землю. Ці маневри виконуватимуться за допомогою двигуна, вбудованого в МКС, а також за допомогою транспортних засобів, що відвідують її.

NASA вже вивчила, чи зможуть відвідувані апарати забезпечити достатню тягу для відходу з орбіти і виявила, що деякі з них здатні це зробити, робота над розширенням цього списку триває. Зрештою, траєкторія падіння космічної станції буде побудована таким чином, що вона впаде у напрямку так званого "цвинтаря космічних кораблів".

[ + – ] Місце розташування цвинтаря космічних кораблів

Цей район відомий як полюс відносної недоступності, оскільки це найвіддаленіша від суші частина Землі і вона настільки віддалена, що часто найближчими людьми є астронавти Міжнародної космічної станції, що пролітають над нею. При цьому вчені націляться на конкретний регіон, який відомий як Точка Немо. Він не тільки віддалений, а й майже повністю безлюдний.

Перевірки безпеки показали, що станція залишатиметься безпечною до 2030 року, оскільки кожне нове стикування і розстикування збільшує навантаження на МКС, а проблеми з деякими російськими модулями, включаючи витоки, що повторюються, тільки збільшуються.

NASA повідомило, що протягом наступного десятиліття на станцію додадуть низку модулів, що комерційно експлуатуються. Мета полягає в тому, щоб зрештою вони розділилися і сформували власну комерційну станцію, приєднавшись щонайменше до трьох інших приватних орбітальних об'єктів, запущених до 2030 року.

Нагадаємо, що нещодавно дослідники почали випробовувати технологію виготовлення бинтів за допомогою біопринтера. Цей прилад чимось нагадує пістолет або ручний дриль. Звичайні бинти не завжди доступні в космосі, тому пов'язки, створені зі шкіри самих космонавтів, можуть полегшити проблему.