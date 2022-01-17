Астронавтів на МКС бинтуватимуть пов'язками, зробленими з їхньої власної шкіри (фото, відео)

Перший зразок пристрою, запевняють журналісти, доставили на МКС за допомогою вантажного корабля від SpaceX.

Вчені почали випробовувати технологію виготовлення бинтів за допомогою біопринтера. У матеріалі для перев'язування використовуються власні клітини шкіри астронавтів. Друкарський пристрій, що нагадує ручний дриль, доставила 4 тижні тому на МКС 24-а вантажна комерційна місія компанії SpaceX, повідомляє видання Gadgets 360°.

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Бинти в космосі можуть бути доступні не завжди, наприклад, у разі порушення постачання вантажів на Міжнародну космічну станцію вони будуть недоступні. Будь-яка рана, отримана в умовах невагомості, дуже небезпечна через сильну кровотечу. Наявної на борту медичної допомоги може вистачити.

Щоб вирішити проблему, фахівці NASA розробили мініатюрний пристрій, за формою схожий на пістолет. Він називається Bioprint FirstAid, і використовує в роботі біочорнила, всередину яких поміщені живі клітини астронавтів, що знаходяться на МКС.

[ + – ] біопістолет для космонавтів

Принцип дії пристрою: пов'язка накладається на рану в режимі близькому до реального часу. Чорнило із клітинами змішуються із двома гелями. В результаті виникає схоже на гіпс покриття, яке швидко застигає.

Для роботи Bioprint FirstAid не потрібні ні батареї, ні зовнішні джерела живлення. Він простий у використанні, і може стати в нагоді космонавтам у будь-який момент.

Живі клітини у складі пластиру потрібні у тому, щоб уникнути відторгнення матеріалу тканинами людської шкіри. Отримана в космосі рана гоїться швидше, ніж при використанні звичайних бинтів.

Вчені NASA вважають, що в перспективі така технологія може стати в нагоді для досліджень глибокого космосу. Зокрема, у процесі створення заселеної колонії на Марсі.

Раніше Фокус повідомляв, що NASA збирається відправити в космос місію втричі далі за орбіту Нептуна. Це карликова планета Седна, маловивчений заморожений світ на краю Сонячної системи.

Фокус розповідав також про враження японського мільярдера від відвідування туалету на МКС. Космічний турист був уражений простотою використання встановленої на борту станції сантехніки.