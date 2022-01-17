Астронавтов на МКС будут бинтовать повязками, сделанными из их собственной кожи (фото, видео)

Первый образец устройства, утверждают журналисты, доставили на МКС с помощью грузового корабля от SpaceX.

Ученые начали испытывать технологию изготовления бинтов с помощью биопринтера. В материале для перевязки используются собственные клетки кожи астронавтов. Печатающее устройство, напоминающее ручную дрель, доставила 4 недели назад на МКС 24-я грузовая коммерческая миссия компании SpaceX, сообщает издание Gadgets 360°.

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Бинты в космосе могут быть доступны не всегда, например, в случае нарушения поставок грузов на Международную космическую станцию, они будут недоступны. Любая рана, полученная в условиях невесомости, очень опасна из-за сильного кровотечения. Имеющейся на борту медицинской помощи может не хватить.

Чтобы решить проблему, специалисты NASA разработали миниатюрное устройство, по форме похожее на пистолет. Оно называется Bioprint FirstAid, и использует в работе биочернила, внутрь которых помещены живые клетки находящихся на МКС астронавтов.

[ + – ] биопистолет для космонавтов

Принцип действия устройства: повязка накладывается на рану в режиме, близком к реальному времени. Чернила с клетками смешиваются с двумя гелями. В результате возникает похожее на гипс покрытие, которое быстро застывает.

Для работы Bioprint FirstAid не нужны ни батарейки, ни внешние источники питания. Оно простое в использовании, и может пригодиться космонавтам в любой момент.

Живые клетки в составе пластыря нужны для того, чтобы избежать отторжения материала тканями человеческой кожи. Полученная в космосе рана будет заживать быстрее, чем при использовании обычных бинтов.

Ученые NASA полагают, что в перспективе такая технология может пригодиться для исследований глубокого космоса. В частности, при создании обитаемой колонии на Марсе.

Ранее Фокус сообщал, что NASA собирается отправить в космос миссию в три раза дальше орбиты Нептуна. Это карликовая планета Седна, малоизученный замороженный мир на краю Солнечной системы.

Фокус рассказывал также о впечатлениях японского миллиардера от посещения туалета на МКС. Космический турист был поражен простотой использования установленной на борту станции сантехники.