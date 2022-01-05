В три раза дальше Нептуна. NASA отправит миссию в далекий космос, охотясь за "убийцей" Плутона

В космическом агентсве строят планы по отправке космического аппарата к транснептуновому объекту, который вращается вокруг своей оси за 40 земных дней, а вокруг Солнца за 11 400 лет. Он называется Седна и находится в три раза дальше, чем Нептун.

Самый удаленный и таинственный объект Солнечной системы Седна был открыт в 2003 году. И в NASA планируют использовать уникальную возможность, когда этот транснептуновый объект будет ближе всего к Солнцу, исследовать его с помощью космического аппарата. Если его не отправить в 2029 или в 2034 году, то следующая такая возможность представится только через 11 тысяч лет, сообщает Forbes.

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Что такое Седна и где она находится?

Седну называют и карликовой планетой, и транснептуновым объектом. Это ледяное небесное тело, которое находится далеко во внешней Солнечной системе. У Седны очень вытянутая орбита, поэтому при максимальном приближении к Солнцу она находится на расстоянии 74 астрономические единицы от нашей звезды, а при максимальном отдалении – на расстоянии 937 астрономических единиц. 1 астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца.

Рядом с Седной находится объект под названием 2012 VP113 или Байден, который называется "седноидом". И таких космических объектов много. Ученые считают, что существование Седны и "седноидов" является возможным свидетельством так называемой "Девятой планеты".

Почему нужно в скором времени отправить аппарат для исследования Седны?

Седна вращается вокруг Солнца по очень вытянутой орбите за 11 400 лет. Самой близкой к нашей звезде точки она достигнет в 2073-74 годах. Это уникальная возможность посетить этот объект для изучения, если отправить космический аппарат в 2029 или в 2034 годах, чтобы он успел долететь к месту назначения ко времени приближения Седны к Солнцу. Этот объект большую часть своего вращения пребывает во внешней части Солнечной системы, и возможно даже в Облаке Оорта. Это облако считается огромной сферой вокруг Солнечной системы, в которой обитают небольшие ледяные тела и кометы.

[ + – ] Художественное изображение Седны, которая находится намного дальше, чем Нептун Фото: NASA

Как должен лететь аппарат к Седне?

Разработчики концепции полета считают, что прямой полет практически нереален, поэтому нужно осуществлять полет используя облеты вокруг других планет. Если аппарат отправить с Земли в 2029 году, то с помощью гравитации Венеры, Земли и Юпитера во время облетов этих планет, которые будут увеличивать скорость аппарата, полет займет минимум 20, а может даже больше 30 лет. Это будет более медленный полет, зато за время путешествия космический аппарат сможет изучить и другие объекты Солнечной системы. Например, он сможет совершить облеты астероидов главного пояса таких как (20) Массалия (если полетит в 2029 году) или (16) Психея (если полетит в 2034 году).

На что похожа Седна?

Седна — интересный объект для исследования, потому что:

Она светится красным цветом, что может указывать на то, что там есть слой органических углеводородных соединений, которые называются толинами. Они, возможно, являются строительными блоками, из которых зародилась жизнь в ранней Солнечной системе;

Поверхность Седны покрыта льдом;

Под поверхностью Седны может быть океан;

У Седны есть тонкая атмосфера.

Когда обнаружили Седну?

[ + – ] Хаумеа и два ее спутника Хииака и Намака в представлении художника.Это самое быстровращающееся тело из всех изученных объектов Солнечной системы, имеющих диаметр более 100 км. Диаметр Хаумеа 1632 км. Фото: wikipedia

Седну обнаружил американский астроном Майкл Браун в 2003 году. Это была первая из обнаруженных далеких карликовых планет таких как Хаумеа Макемаке и Эрида.

[ + – ] Макемаке в представлении художника. Диаметр объекта - 1478 км. Фото: wikipedia

Именно открытие этих далеких объектов стало причиной того, что Плутон исключили из статуса планеты и перевели в разряд карликовой планеты. Иначе пришлось бы около 20 открытых траснептуновых объектов во внешней Солнечной системе назвать планетами.

[ + – ] Эрида. Художественное изображение NASA. Диаметр объекта 2200 км. Фото: NASA

Напоминаем, что астрономы нашли необычный космический объект, который прячет звезды в облаках пыли.