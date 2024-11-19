Тупик для Украины: чем опасно разрешение бить ATACMS и почему нельзя атаковать Крымский мост

Украина имеет разрешение на удары ATACMS по территории РФ, в частности, по Курской области, которая является стратегической для Украины. Фокус узнал об опасности такого решения и рассказывает, почему Силы обороны не могут атаковать Крымский мост.

17 ноября стало известно о разрешении президента США Джо Байдена применять Украиной дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Так главными целями могут стать российские и северокорейские войска в Курской области.

Уже сегодня 19 ноября украинские войска поразили один из арсеналов материально-технического обеспечения врага в Брянской области.

"В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения", — говорится в сообщении Генштаба.

По данным источников "Цензор.нет", Силы обороны впервые для ударов использовали баллистические ракеты ATACMS. Журналист Юрий Бутусов убежден, что такие удары могут не привести к быстрому перелому в войне, но точно нанесут значительные потери тыловым объектам ВС РФ, усложнят маневр и логистику противника, заставят сильнее растянуть системы ПВО.

Разрешение на удары ATACMS по РФ: почему это дипломатическая ловушка для Украины

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что разрешение бить ракетами ATACMS по территории РФ является "дипломатической ловушкой" для Украины.

"Предоставлением разрешения Байден снимает с себя и своей администрации персональную ответственность по поводу того, что он не предоставил каких-то средств поражения украинской стороне. Украина требовала ATACMS — получите", — говорит Фокусу Снегирев.

По его словам, в этом и заключается опасность для Украины. Ведь Киев апеллировал тем, что нужно оружие, которое изменит ход боевых действий. Сейчас же дали такое оружие в виде ATACMS, однако с ограниченным использованием, но риторика Украины уже не будет работать. Снегирев отметил, что за два месяца, до инаугурации Трампа, украинская сторона должна продемонстрировать эффективность использования этих ракет, именно поэтому сейчас было предоставлено разрешение на атаки. Если этого не произойдет, то Трамп сможет апеллировать тем, что ATACMS дали, а где кардинальное изменение в ходе боевых действий?

Эксперт отметил, что дальность ATACMS составляет 300 километров, тогда как аэродромы со стратегическими бомбардировщиками находятся вне зоны поражения ракет. Он напомнил, что сегодня был атакован склад материально-технического обеспечения в Брянской области, однако противник может их перенести на расстояние более 300 километров, что сделает невозможным характер эффективного использования.

"Но это даст возможность Трампу говорить и давить на Украину в моменте того, что мы вам дали F-16, ATACMS, материально-техническую помощь на сумму в 180 миллиардов долларов, но, к сожалению, ход боевых действий не изменился. То есть тупик для обеих сторон, а потому садитесь за стол переговоров", — пояснил Снегирев.

Он отметил, что США будут использовать эти ракеты в качестве рычага влияния на обе стороны войны. Для Украины это ограниченная дальность поражения и количество, тогда как также невозможность использования риторики о непредоставлении вооружения.

"То есть мы дали, вы не переломили ход боевых действий, садитесь за стол переговоров", — отметил эксперт.

России же четко дается понимание, что Запад поддерживает Украину в моменте переговорного процесса, усиливая ее позиции в Курской области. Однако, по словам Снегирева, если РФ не сядет за стол переговоров, то в дальнейшем возможно предоставление разрешения бить Украине по всей территории РФ.

"План Трампа предусматривает создание демилитаризованной зоны, протяженностью в 1300 километров. Это серьезная ловушка для России. Протяженность российско-украинского фронта — 900 километров, расстояние по госгранице между Сумской и Харьковской областями — 300 километров. Соответственно, 100 километров — это Курская область, которая контролируется ВСУ", — рассказал Снегирев.

По его словам, Путин настаивает на статус-кво захваченных территорий на момент начала переговоров. Условно говоря, если враг контролирует Луганскую область, то она остается его, однако аналогичная ситуация и с территорией РФ — около 700 квадратных километров будет Украине. Президент РФ понимает, что это станет политически-информационным поражением лично для него. Именно поэтому основное направление российского наступления не Покровское или Кураховское направления, а Курское, отметил Дмитрий Снегирев.

"Путин пытается до дня инаугурации Трампа выдавить ВСУ из Курской области. Поэтому не случайно (союзники, — ред.) предоставляют разрешение Украине бить по российской территории именно в Курской области, чтобы мы удержали под контролем ситуацию до момента инаугурации Трампа, дают нам возможность усилить собственные переговорные позиции", — подчеркнул эксперт.

Он сообщил, что враг давит по всему участку фронта, однако Курская область для Украины является стратегической.

"Нам нужно любой ценой удержать свое присутствие в Курской области", — подытожил Снегирев.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов рассказал Фокусу, что сейчас идут торги между украинскими союзниками и Россией, в частности, в плане того, насколько Путин готов идти на уступки.

"Шольц сказал Путину, что надо вывезти войска и прекратить огонь. Путин ответил: "Нет, мы не готовы на такие условия". Соединенные Штаты делают следующий шаг и дают разрешение на применение ракет по Курской области. Я думаю, следующее условие будет такое же для Путина со стороны наших партнеров. Но если Путин откажется, тогда партнеры могут дать разрешение на применение по всей территории РФ ракет на всю их дальность поражения", — сообщил Жданов.

По его словам, союзники решили, что не могут дать проиграть Украине. Ведь победа Путина в любом виде будет означать проигрыш Запада.

"Поэтому здесь каждый воюет за собственные интересы. Когда интересы совпадают, то мы союзники. Когда интересы разойдутся, то поверьте, те же самые Соединенные Штаты сдадут нас со всем потрохом, даже и глазом не моргнут. Поэтому каждый воюет за свое. Они не могут дать нам проиграть. Они давят на Путина, чтобы он начал договариваться. И для них важно, чтобы мы не проиграли", — пояснил военный эксперт.

Очень мало публичной информации о ракетах ATACMS, которые имеет Украина, отметил военный эксперт Павел Нарожный. То есть неизвестно, какую именно модель и какого года производства нам передали. Он отметил, что разрешение бить этим оружием по территории РФ поможет в войне. Ведь можно будет бить по командным пунктам, складам топлива, боеприпасов, скоплению войск.

"Любой уничтоженный солдат, единица техники, сожженное топливо, или боеприпас — это то, что не доехало до фронта, и то, что не принесло вреда нашим бойцам", — отметил в разговоре с Фокусом Нарожный.

Только территория РФ: почему Украина не атакует Крымский мост

По мнению Снегирева, между Украиной и Россией существуют политические договоренности относительно не нанесения ударов по стратегическим мостам.

"Мы не бьем по Крымскому мосту, они не бьют по мостам через Днепр. Почему, собственно, не было ни одного удара по мостам через Днепр за все годы войны? Я не исключаю этих возможных договоренностей", — заявил он.

Нарожный сообщил, что из публичных источников известно о наличии в Украине только кассетных боеприпасов. Тогда как также есть фугасно-обломочные — большая емкость, внутри которой есть взрывчатка. Когда эта емкость падает на цель, она взрывается. В результате появляется большая воронка или кратер, если взрывчатка упадет на мост, то он будет уничтожен. Тогда как кассетный боеприпас — это также большая емкость, но внутри которой находят мелкие боеприпасы, около 900-1000 единиц. Когда боеголовка раскрывается над целью, из нее высыпаются боеприпасы на большой площади, каждая из которых взрывается.

"Это очень хорошо работает против пехоты, небронированных или слабобронированных целей. Например, самолетов, вертолетов, автомобилей или грузовиков. Но если на мост упадет кассетный боеприпас, то он лишь поцарапает асфальт или уничтожит технику, которая будет в этот момент на мосту", — пояснил эксперт.

Теоретически Украина может ударить кассетным боеприпасом по мосту, но толку от этого не будет. Ситуация будет совсем другая с фугасным боеприпасом.

Он рассказал, что ATACMS приводится с помощью инерционной системы навигации и GPS-системы наведения. Нарожный отметил, что инерционная система навигации работает по принципу детской игрушки, которую раскручивают и толкают, в результате она возвращается в то предыдущее состояние, в котором была. Эта система довольно не точная. В частности, погрешность может измеряться в десятках или сотнях метров. Поэтому для корректировки траектории в эти ракеты устанавливают GPS-системы наведения.

"Но эта система наведения очень глубоко в теории может быть заглушена РЭБ. Вокруг Крымского моста стоят все средства РЭБ, которые только можно. Все делается для того, чтобы там не работал GPS", — отметил он и сказал, что отличным является возможность бить этими ракетами по аэродромам, скоплению противника и топливным складам.

Украинские ракеты "Нептун": почему Силы обороны не ударят ими по Крыму

На вопрос, можно ли украинскими ракетами класса "Нептун" бить по Крымскому мосту, Нарожный ответил, что да, но зачем? Неизвестно, какая именно система навигации стоит в этой ракете. Он предположил, что в "Нептуне" также может стоять GPS и инерционная система наведения.

Эксперт отметил, что "Нептун" и ATACMS — это совершенно разные ракеты. В частности, последняя является квазибаллистической, которая поднимается на высоту в 24-25 километров и летит на скорости три маха. Эта ракета меняет свою траекторию во время полета, а при приближении к цели, падает вертикально вниз. Именно поэтому перехватить ее практически нереально.

Тогда как "Нептун" — это крылатая ракета, которая летит со скоростью в восемь махов на высоте примерно в несколько метров над морем и несколько десятков метров над сушей. Поэтому сбить "Нептун" гораздо легче из-за меньшей скорости и большего размера.

Вокруг Крымского моста расположено много средств РЭБ, систем С-300 и С-400 и аэрозольные системы, которые ставят так называемые облака. Это нужно для того, чтобы ракета с визуальным наведением не смогла попасть. Однако "Нептуном" Украина поражает другие важные цели, например, паромную переправу. Именно ее враг использует для транспортировки боеприпасов, поскольку боится переводить по мосту из-за угрозы удара. В частности, если взорвать боеприпасы на мосту, то тот получит повреждения и будет выведен из строя на год или больше.

Напомним, 19 ноября в СМИ сообщили, что разрешение бить ракетами ATACMS по российским целям, в частности в Курской области, может помочь Украине удержать важную стратегическую территорию. Однако это может не изменить ход войны, поскольку РФ имела время для усиления своей обороны.

В тот же день польский военный эксперт Максимилиан Дура рассказал, что решение об использовании ракет ATACMS может кардинально повлиять на тактические возможности Сил обороны и поведение российских военных.