Глухий кут для України: чим небезпечний дозвіл бити ATACMS та чому не можна атакувати Кримський міст

Україна має дозвіл на удари ATACMS по території РФ, зокрема, по Курській області, яка є стратегічною для України. Фокус дізнався про небезпеку такого рішення та розповідає, чому Сили оборони не можуть атакувати Кримський міст.

17 листопада стало відомо про дозвіл президента США Джо Байдена застосовувати Україною далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб території Росії. Так головними цілями можуть стати російські й північнокорейські війська в Курській області.

Вже сьогодні 19 листопада українські війська уразили один із арсеналів матеріально-технічного забезпечення ворога в Брянській області.

"У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення", — йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними джерел "Цензор.нет", Сили оборони вперше для ударів використали балістичні ракети ATACMS. Журналіст Юрій Бутусов переконаний, що такі удари можуть не призвести до швидкого перелому у війні, але точно завдадуть значних втрат тиловим обʼєктам ЗС РФ, ускладнять маневр та логістику противника, змусять сильніше розтягнути системи ППО.

Дозвіл на удари ATACMS по РФ: чому це дипломатична пастка для України

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що дозвіл бити ракетами ATACMS по території РФ є "дипломатичною пасткою" для України.

"Наданням дозволу Байден знімає з себе та своєї адміністрації персональну відповідальність з приводу того, що він не надав якихось засобів ураження українській стороні. Україна вимагала ATACMS — отримайте", — каже Фокусу Снєгирьов.

За його словами, в цьому й полягає небезпека для України. Адже Київ апелював тим, що потрібна зброя, яка змінить хід бойових дій. Нині ж дали таку зброю у вигляді ATACMS, проте з обмеженим використанням, але риторика України вже не працюватиме. Снєгирьов зазначив, що за два місяці, до інавгурації Трампа, українська сторона повинна продемонструвати ефективність використання цих ракет, саме тому зараз було надано дозвіл на атаки. Якщо цього не станеться, то Трамп зможе апелювати тим, що ATACMS дали, а де кардинальна зміна в ході бойових дій?

Експерт наголосив, що дальність ATACMS складає 300 кілометрів, тоді як аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками перебувають поза зоною ураження ракет. Він нагадав, що сьогодні було атаковано склад матеріально-технічного забезпечення в Брянській області, проте противник може їх перенести на відстань у понад 300 кілометрів, що унеможливить характер ефективного використання.

"Але це дасть можливість Трампу говорити й тиснути на Україну в моменті того, що ми вам дали F-16, ATACMS, матеріально-технічну допомогу на суму в 180 мільярдів доларів, але, на жаль, хід бойових дій не змінився. Тобто глухий кут для обох сторін, а тому сідайте за стіл перемовин", — пояснив Снєгирьов.

Він зазначив, що США будуть використовувати ці ракети в якості важеля впливу на обидві сторони війни. Для України це обмежена дальність ураження та кількість, тоді як також неможливість використання риторики щодо ненадання озброєння.

"Тобто ми дали, ви не переламали хід бойових дій, сідайте за стіл переговорів", — зауважив експерт.

Росії ж чітко дається розуміння, що Захід підтримує Україну в моменті перемовного процесу, посилюючи її позиції в Курській області. Проте, за словами Снєгирьова, якщо РФ не сяде за стіл переговорів, то надалі можливе надання дозволу бити Україні по всій території РФ.

"План Трампа передбачає створення демілітаризованої зони, протяжністю в 1300 кілометрів. Це серйозна пастка для Росії. Протяжність російсько-українського фронту — 900 кілометрів, відстань по держкордону між Сумською і Харківською областями — 300 кілометрів. Відповідно, 100 кілометрів — це Курська область, яка контролюється ЗСУ", — розповів Снєгирьов.

За його словами, Путін наполягає на статус-кво захоплених територій на момент початку перемовин. Умовно кажучи, якщо ворог контролює Луганську область, то вона залишається його, проте аналогічна ситуація й з територією РФ — близько 700 квадратних кілометрів буде Україні. Президент РФ розуміє, що це стане політично-інформаційною поразкою особисто для нього. Саме тому основний напрямок російського наступу не Покровський чи Курахівський напрямки, а Курський, зазначив Дмитро Снєгирьов.

"Путін намагається до дня інаугурації Трампа видавити ЗСУ з Курської області. Тому не випадково (союзники, — ред.) надають дозвіл Україні бити по російській території саме в Курській області, аби ми утримали під контролем ситуацію до моменту інавгурації Трампа, дають нам можливість посилити власні перемовні позиції", — наголосив експерт.

Він повідомив, що ворог тисне по всій ділянці фронту, проте Курська область для України є стратегічною.

"Нам потрібно за будь-яку ціну утримати свою присутність у Курській області", — підсумував Снєгирьов.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов розповів Фокусу, що нині йдуть торги між українськими союзниками та Росією, зокрема, в плані того, наскільки Путін готовий йти на поступки.

"Шольц сказав Путіну, що треба вивезти війська й припинити вогонь. Путін відповів: "Ні, ми не готові на такі умови". Сполучені Штати роблять наступний крок та дають дозвіл на застосування ракет по Курській області. Я думаю, наступна умова буде така сама для Путіна з боку наших партнерів. Але якщо Путін відмовиться, тоді партнери можуть дати дозвіл на застосування по всій території РФ ракет на всю їхню дальність ураження", — повідомив Жданов.

За його словами, союзники вирішили, що не можуть дати програти Україні. Адже перемога Путіна в будь-якому вигляді означатиме програш Заходу.

"Тому тут кожен воює за власні інтереси. Коли інтереси збігаються, то ми союзники. Коли інтереси розійдуться, то повірте, ті ж самі Сполучені Штати здадуть нас з усім потрухом, навіть і оком не моргнуть. Тому кожен воює за своє. Вони не можуть дати нам програти. Вони тиснуть на Путіна, щоб він почав домовлятися. І для них важливо, щоб ми не програли", — пояснив військовий експерт.

Дуже мало публічної інформації про ракети ATACMS, які має Україна, зазначив військовий експерт Павло Нарожний. Тобто невідомо, яку саме модель та якого року виробництва нам передали. Він наголосив, що дозвіл бити цією зброєю по території РФ допоможе у війні. Адже можна буде бити по командних пунктах, складах палива, боєприпасів, скупченню військ.

"Будь-який знищений солдат, одиниця техніки, спалене паливо, чи боєприпас — це те, що не доїхало до фронту, і те, що не принесло шкоди нашим бійцям", — зауважив у розмові з Фокусом Нарожний.

Лише територія РФ: чому Україна не атакує Кримський міст

На думку Снєгирьова, між Україною та Росією існують політичні домовленості щодо не нанесення ударів по стратегічних мостах.

"Ми не б'ємо по Кримському мосту, вони не б'ють по мостах через Дніпро. Чому, власне, не було жодного удару по мостах через Дніпро за всі роки війни? Я не виключаю цих можливих домовленостей", — заявив він.

Нарожний повідомив, що з публічних джерел відомо про наявність в Україні лише касетних боєприпасів. Тоді як також є фугасно-уламкові — велика місткість, всередині якої є вибухівка. Коли ця місткість падає на ціль, вона вибухає. В результаті зʼявляється велика вирва чи кратер, якщо вибухівка впаде на міст, то він буде знищений. Тоді як касетний боєприпас — це також велика місткість, але всередині якої знаходять дрібні боєприпаси, близько 900-1000 одиниць. Коли боєголовка розкривається над ціллю, з неї висипаються боєприпаси на великій площі, кожна з яких вибухає.

"Це дуже гарно працює проти піхоти, неброньованих або слабоброньованих цілей. Наприклад, літаків, вертольотів, автомобілів чи вантажівок. Але якщо на міст впаде касетний боєприпас, то він лише пошкрябає асфальт або знищить техніку, яка буде в цей момент на мосту", — пояснив експерт.

Теоретично Україна може вдарити касетним боєприпасом по мосту, але толку від цього не буде. Ситуація буде геть інша з фугасним боєприпасом.

Він розповів, що ATACMS наводиться за допомогою інерційної системи навігації та GPS-системи наведення. Нарожний зауважив, що інерційна система навігації працює по принципу дитячої іграшки, яку розкручують та штовхають, у результаті вона повертається у той попередній стан, в якому була. Ця система доволі не точна. Зокрема, похибка може вимірюватися в десятках або сотнях метрів. Тому для коригування траєкторії в ці ракети встановлюють GPS-системи наведення.

"Але ця система наведення дуже глибоко в теорії може бути заглушена РЕБ. Навколо Кримського мосту стоять всі засоби РЕБ, які тільки можна. Все робиться для того, аби там не працював GPS", — зазначив він та сказав, що відмінним є можливість бити цими ракетами по аеродромах, скупченню противника та паливних складах.

Українські ракети "Нептун": чому Сили оборони не вдарять ними по Криму

На запитання, чи можна українськими ракетами класу "Нептун" бити по Кримському мосту, Нарожний відповів, що так, але навіщо? Невідомо, яка саме система навігації стоїть у цій ракеті. Він припустив, що в "Нептуні" також може стояти GPS та інерційна система наведення.

Експерт наголосив, що "Нептун" та ATACMS — це абсолютно різні ракети. Зокрема, остання є квазібалістичною, яка підіймається на висоту у 24-25 кілометрів та летить на швидкості три махи. Ця ракета змінює свою траєкторію під час польоту, а при наближенні до цілі, падає вертикально вниз. Саме тому перехопити її практично нереально.

Тоді як "Нептун" — це крилата ракета, яка летить зі швидкістю у вісім махів на висоті приблизно в декілька метрів над морем та декілька десятків метрів над сушею. Тому збити "Нептун" набагато легше через меншу швидкість та більший розмір.

Навколо Кримському мосту розташовано багато засобів РЕБ, систем С-300 і С-400 та аерозольні системи, які ставлять так звані хмари. Це потрібно для того, аби ракета з візуальним наведенням не змогла влучити. Проте "Нептуном" Україна уражає інші важливіші цілі, наприклад, паромну переправу. Саме її ворог використовує для транспортування боєприпасів, оскільки боїться переводити мостом через загрозу удару. Зокрема, якщо підірвати боєприпаси на мосту, то той зазнає ушкоджень та буде виведений зі строю на рік чи більше.

Нагадаємо, 19 листопада в ЗМІ повідомили, що дозвіл бити ракетами ATACMS по російських цілях, зокрема в Курській області, може допомогти Україні утримати важливу стратегічну територію. Проте це може не змінити перебіг війни, оскільки РФ мала час для посилення своєї оборони.

Того ж дня польський військовий експерт Максиміліан Дура розповів, що рішення щодо використання ракет ATACMS може кардинально вплинути на тактичні можливості Сил оборони та поведінку російських військових.