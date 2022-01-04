Астрономы нашли необычный космический объект: он прячет звезды в облаках пыли

Ученые обнаружили странный переменный объект, который является частью двойной звездной системы и покрывает пылью звезду, вокруг которой вращается.

Странный переменный пылевой объект обнаружила астроном Карен Коллинз из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики после изучения данных полученных космическим телескопом TESS. Эта обсерватория, запущенная в космос еще в 2018 году, ищет экзопланеты вокруг ближайших к Солнцу звезд. Загадочный переменный объект назвали TIC 400799224, сообщает SciTechDaily.

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На данный момент телескоп TESS обнаружил 172 подтвержденные экзопланеты и составил список из 4703 объектов, которые еще пока кандидаты на звание планет. Чувствительная камера обсерватории имеет огромный охват, который более чем в два раза по размеру превышает площадь созвездия Орион. В результате наблюдений за космосом TESS собрал данные о более чем 1 млрд объектов, которые ученые соединили в каталог под названием TIC. Изучени этих объектов показало, что они являются результатом звездных пульсаций, последствием взрывов сверхновых, распадающимися планетами, двойными и тройными звездными системами.

Астроном Карен Коллинз обнаружила загадочный переменный объект TIC 400799224. Его обнаружили из-за быстрого изменения уровня яркости, которое ученые интерпретировали как затмение. В результате исследования ученые пришли к выводу, что этот объект, вероятно, является двойной звездной системой, и что одна из звезд пульсирует с периодом 19,77 дней, а тело, которое вращается вокруг звезды, периодически испускает облака пыли, которые покрывают ее.

[ + – ] Инфракрасное изображение неба вокруг объекта TIC 400799224 (крестом отмечено его местоположение). Астрономы пришли к выводу, что таинственные периодические изменения света от этого объекта вызваны вращающимся телом, которое периодически испускает облака пыли, которые покрывают звезду. Фото: SciTechDaily

Сама природа этого орбитального тела вызывает недоумение у ученых, потому что количество выделяемой им пыли очень большое. Если бы он возник в результате распада такого небесного тела, как астероид Церера в нашей Солнечной системе, он бы прожил всего около 8 тысяч лет до того, как исчезнуть. Но в течение нескольких лет наблюдений за этим объектом периодичность изменения яркости остается стабильной, а объект, излучающий пыль, по-видимому, остается нетронутым.

Ученые планирует продолжить наблюдение за этим объектом, чтобы попытаться определить его изменения на протяжении многих десятилетий.

Напоминаем, что с помощью космического телескопа TESS, ученые нашли сверхбыструю и горячую подобно звезде планету, где один год длится 16 часов.

Также с помощью обсерватории астрономы обнаружили планету, где за 8 часов можно постареть на целый год.

Фокус также писал о том, что еще один космический телескоп, который среди прочих научных задач будет искать экзопланеты – это телескоп Уэбба. И он, находясь в пути к точке назначения, начал разворачивать свой солнцезащитный экран.