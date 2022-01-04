Астрономи знайшли незвичайний космічний об'єкт: він ховає зірки в хмарах пилу

Учені виявили дивний змінний об'єкт, який є частиною подвійної зіркової системи та покриває пилом зірку, навколо якої обертається.

Дивний змінний пиловий об'єкт виявила астрономка Карен Коллінз із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики після вивчення даних, отриманих космічним телескопом TESS. Ця обсерваторія, запущена в космос ще у 2018 році, шукає екзопланети навколо найближчих до Сонця зірок. Загадковий змінний об'єкт назвали TIC 400799224, повідомляє SciTechDaily.

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Наразі телескоп TESS виявив 172 підтверджені екзопланети та склав список із 4703 об'єктів, які ще поки що кандидати на звання планет. Чутлива камера обсерваторії має величезне охоплення, яке більш ніж удвічі за розміром перевищує площу сузір'я Оріон. У результаті спостережень за космосом TESS зібрав дані про більш ніж 1 млрд об'єктів, які вчені об'єднали в каталог під назвою TIC. Вивчення цих об'єктів показало, що вони є результатом зоряних пульсацій, наслідком вибухів наднових, планетами, що розпадаються, подвійними та потрійними зірковими системами.

Астрономка Карен Коллінз виявила загадковий змінний об'єкт TIC 400799224. Його виявили через швидку зміну рівня яскравості, яку вчені інтерпретували як затемнення. У результаті дослідження вчені дійшли висновку, що цей об'єкт, імовірно, є подвійною зірковою системою, і що одна із зірок пульсує з періодом 19,77 дня, а тіло, що обертається навколо зірки, періодично випромінює хмари пилу, що покривають її.

[ + – ] Інфрачервоне зображення неба навколо об'єкта TIC 400799224 (хрестом зазначено його розташування). Астрономи дійшли висновку, що таємничі періодичні зміни світла від цього об'єкта викликані тілом, що обертається, яке періодично випускає хмари пилу, які покривають зірку. Фото: SciTechDaily

Сама природа цього орбітального тіла викликає подив у вчених, тому що кількість пилу, що виділяється ним, дуже велика. Якби він виник у результаті розпаду такого небесного тіла, як астероїд Церера в нашій Сонячній системі, він прожив би лише близько 8 тисяч років до того, як зникнути. Але протягом кількох років спостережень за цим об'єктом періодичність зміни яскравості залишається стабільною, а об'єкт, що випромінює пил, мабуть, залишається недоторканим.

Учені планують продовжити спостереження за цим об'єктом, щоб спробувати визначити зміни протягом багатьох десятиліть.

Нагадуємо, що за допомогою космічного телескопа TESS учені знайшли надшвидку та гарячу подібну до зірки планету, де один рік триває 16 годин.

Також за допомогою обсерваторії астрономи виявили планету, де за 8 годин можна постаріти на цілий рік.

Фокус також писав, що ще один космічний телескоп, який серед інших наукових завдань шукатиме екзопланети – це телескоп Вебба. І він, перебуваючи в дорозі до точки призначення, почав розгортати свій сонцезахисний екран.