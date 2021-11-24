Один рік триває 16 годин. Астрономи знайшли надшвидку і гарячу подібно до зірки планету

За допомогою космічного телескопа TESS учені знайшли планету-надгарячий Юпітер із найкоротшою орбітою серед відомих газових гігантів.

Планета під назвою TOI-2109b має масу приблизно в 5 разів більшу, ніж у Юпітера і на 35% більша за розміром цього газового гіганта. Вона обертається навколо зірки під назвою TOI-2109 на відстані приблизно 2,4 млн км. Зірка та планета розташовані в сузір'ї Геркулес на відстані близько 855 світлових років від Землі, повідомляє Phys.

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Астрономи, вивчаючи дані космічного телескопа TESS, який займається пошуком екзопланет у нашій галактиці, виявили унікальний газовий гігант, з найкоротшою орбітою серед усіх гарячих Юпітерів – рік триває на цій планеті лише 16 годин, а температура на денній стороні планети оцінюється приблизно в 3200 градусів Цельсія. Це температура невеликої зірки. За словами вчених, планета TOI-2109b таким чином стає другою найгарячішою планетою з виявлених на сьогодні.

Що стосується батьківської зірки TOI-2109, навколо якої обертається планета, то вона, за словами вчених, приблизно на 50% більша і за масою, і за розміром, ніж Сонце.

[ + – ] Сузір'я Геркулес Фото: wikipedia

Планету "тягне" до зірки

Також астрономи з'ясували, що екзопланета наближається до своєї зірки зі швидкістю від 10 до 750 мілісекунд на рік, а це швидше ніж будь-який з відомих гарячих Юпітерів. Згодом зірка поглине цю планету.

"Через кілька років ми зможемо побачити, як планета стала трохи ближче до зірки. Але побачити її поглинання ми, на жаль, не зможемо. Пройде десь 10 млн років, і ця планета зникне", — каже Ян Вонг із NASA.

Фото: wikipedia

Планету TOI-2109b космічний телескоп виявив ще минулого року за допомогою транзитного методу, коли об'єкт, що проходить поряд зі своєю зіркою, зменшує величину яскравості зірки. Пізніше вчені підтвердили, що об'єкт блокує світло зірки з інтервалом в 16 годин. Понад рік астрономи збирали дані про цю зірку та її планету, зокрема і за допомогою наземних телескопів. І лише зараз вони винесли свій остаточний вердикт – це екзопланета-надгарячий Юпітер із унікальними характеристиками.

Нагадуємо, що астрономи знайшли понад 300 нових екзопланет у нашій галактиці.