Величезний улов. Астрономи знайшли понад 300 нових екзопланет у нашій галактиці

За допомогою унікальної нейромережі в NASA перевели зі статусу "кандидат на екзопланету" 301 виявлений космічним телескопом "Кеплер" об'єкт.

4 569 екзопланет наразі офіційно підтверджено як саме планети і 301 об'єкт приєднався до цього списку нещодавно. Ученим NASA допомогла у визначенні їхнього статусу нейромережа ExoMiner, яка використовує найпотужніший комп'ютер NASA для аналізу даних, отриманих космічним телескопом "Кеплер", повідомляє сайт NASA.

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Розумний ШІ

Незважаючи на те, що "Кеплер" припинив свою роботу ще у 2018 році, його наукові спостереження, а саме пошук і виявлення нових екзопланет, досі досліджують вчені. У цьому їм допомагає нова нейромережа ExoMiner, яка обробляє дані й ухвалює рішення: чи є виявлений об'єкт планетою чи ні. Тим більше, що нейромережі для аналізу та видачі результату потрібно набагато менше часу, ніж людям.

"ExoMiner використовує отримані нами знання про екзопланети під час ухвалення рішень, і ми впевнені в точних результатах", — говорить Джон Дженкінс, учений-планетолог із NASA.

Нейромережа підтвердила, що 301 виявлений телескопом "Кеплер" об'єкт справді є планетою. До цього ніхто не міг надати їм точний статус, кажуть у NASA.

"Якщо ExoMiner каже, що це екзопланета, можна бути впевненим, що це вона", — каже Хамед Валізадеган, керівник проєкту ExoMiner. "Ця нейромережа більш точно визначає необхідні ознаки і в неї немає жодного упередженого ставлення, як у людини".

Фото: ISS

Не такі, як Земля

За словами вчених, жодна знайдена 301 екзопланета не схожа на Землю, і вони розташовані не в зоні проживання своїх зірок. Але ці планети мають схожі характеристики з рештою понад 4 тисяч виявлених планет у нашій галактиці.

Хоча телескоп "Кеплер" і завершив свою діяльність у космосі, його місію продовжує космічний телескоп TESS, який шукає планети за допомогою транзитного методу, коли об'єкт можна знайти таким, що проходить на тлі своєї зірки. А у 2026 році Європейське космічне агентство планує відправити в космос свій телескоп PLATO, який шукатиме планети біля жовтих і помаранчевих карликів, зірок, які схожі на Сонце.

"Тепер ExoMiner працюватиме над даними TESS, а потім і зі спостереженнями інших телескопів. Попереду ще багато роботи", — говорить Валізадеган.

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