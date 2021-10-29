Учені назвали п'ять найжахливіших екзопланет, куди точно не варто летіти

Дослідники вважають, що пекло дійсно існує, і воно знаходиться на далеких екзопланетах.

Від жахливих чорних дірок, які поглинають все навколо, до загадкової темної матерії, безмовна порожнеча космосу настільки ж моторошна, як і таємнича, пише Inverse.

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Однак немає нічого більш жахливого, ніж думка про те, щоб опинитися у вогненному світі з бурхливими вулканами, пекельними температурами та дощами із заліза. Ось список найстрашніших планет, на думку вчених:

5. WASP-76b

Розташована приблизно в 640 світлових роках від Землі, екзопланета WASP-76b виділяється дуже високими температурами та дощами з розплавленого заліза.

Надгаряча планета була відкрита в 2016 році та майже така ж масивна, як Юпітер (найбільша планета Сонячної системи). Вона обертається навколо своєї зірки по орбіті за 1,8 дні та пов'язана зі своїм сонцем так званим приливним захватом, тобто весь час повернута до нього однією стороною. Унаслідок у планети є одна розпечена сторона, яка постійно повернута до зірки, і холодніша, яка знаходиться постійно в тіні.

На денному боці планети дуже висока температура — понад 2 400°C. Ця температура настільки велика, що змушує метали, такі як залізо, випаровуватись в атмосферу. Поверхня з цього боку також піддається сонячній радіації у тисячі разів більшої сили, ніж Земля.

Тим часом темна сторона планети холодна, там температура опускається нижче 1 500°C. Через таку різницю температур на поверхні планети формуються сильні вітри. Ці вітри переносять металеву пару зі спекотної денної сторони на прохолодну нічну.

Унаслідок цього процесу на планеті йдуть дощі з розплавленого металу.

4. GJ 1214 b

Gliese 1214 b — це суперземля, що обертається навколо червоного карлика, розташована всього в 40 світлових роках від Сонця.

Як з'ясували дослідники, ця екзопланета має багатий водний світ, у якому води навіть більше, ніж Землі. Однак це не ті озера й океани, в яких хочеться купатися, в них можна зваритися живцем.

Екзопланета має високу температуру 230°C і густу, насичену паром атмосферу, що складається переважно з водню та гелію. Унаслідок вода в подібному середовищі, швидше за все, знаходиться в газоподібному стані, або у вигляді льоду під високим тиском, або гарячої в'язкої рідини.

Планета знаходиться в зоні біля зірки GJ 1214 і має кисень і воду, проте життя в тій формі, в якій ми його знаємо, не може там виникнути.

3. 55 Рака e

Екзопланета 55 Рака e складається здебільшого з вуглецю у вигляді алмазів і графіту. Вона обертається навколо зірки Коперника (також 55 Рака е) і знаходиться на відстані всього 41 світлового року від Землі. На один оберт навколо своєї зірки екзопланета витрачає приблизно 0,7 дня.

Планета обертається орбітою так близько до своєї зірки, що температура її поверхні досягає 2 648°C. 55 Рака e має розплавлену поверхню, а силікати в її атмосфері перетворюються на хмари на темній стороні планети.

Через екстремальні температури і високий тиск елементи та з'єднання планети існують у химерному рідкому стані, що поєднує низьку в'язкість газу і високу щільність рідини.

2. HD 80606 b

HD 80606 b — екзопланета, розташована в 190 світлових роках від Землі та відома своїми пекельними умовами.

Астрономи виявили планету в 2001 році, її маса складає 4,38 Юпітера, а для проходження однієї орбіти навколо своєї зірки їй потрібно 111,4 дні. Одна сторона планети завжди залишається гарячішою, ніж інша.

Швидкість вітру на екзопланеті, що переноситься з гарячої сторони на холодну, може перевищувати 4 км/с. Для порівняння швидкість вітру на Юпітері не піднімається понад 0,5 км/сек, а на Землі найсильніші пориви вітру рідко досягають 113 м/сек.

1. LHS 3844 b

LHS 3844 b — це гаряча кам'яниста планета з поверхнею, схожою на Меркурій, який, як і Місяць, поцяткований ударними кратерами. Темна сторона цієї гарячої суперземлі — тектонічно активна.

LHS 3844 b обертається навколо зірки — червоного карлика. Вона розташована приблизно в 49 світлових роках від нас у сузір'ї Індіанець. Також важливо зазначити, що одна сторона планети постійно повернута до зірки.

Між її денною та нічною сторонами існує значний контраст: температура на денній стороні досягає 765°C, а на нічній опускається до -250°C.