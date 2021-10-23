Астрономи знайшли наймолодшу екзопланету: її температура сягає 1200 градусів (фото)

За словами дослідників, новонароджена екзопланета вже в кілька разів перевищує масу Юпітера.

Міжнародна група вчених відкрила одну з наймолодших екзопланет з коли-небудь виявлених. Про це повідомляє SciTechDaily.

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На даний момент астрономи відшукали вже тисячі екзопланет, але остання стала дійсно унікальною. Ця екзопланета не тільки наймолодша за всі раніше знайдені, але за нею також можна спостерігати безпосередньо.

Планета під назвою 2M0437b вже увійшла список об'єктів, які потенційно можуть дати вченим відповіді на те, як могла сформуватися Сонячна система і Земля.

"Випадкове відкриття поповнило список планет, за якими ми можемо безпосередньо спостерігати за допомогою телескопів на Землі. Проаналізувавши дані, ми можемо дещо сказати про склад планети і, можливо, як вона утворилася в давно зниклому диску з газу і пилу", — говорить провідний автор дослідження, професор Департаменту наук про Землю Університету Маноа Ерік Гайдос.

[ + – ] Знімок екзопланети 2M0437b Фото: экзопланета

Дослідники говорять, що знайдена планет в кілька разів масивніша за Юпітер. Імовірно, 2M0437b сформувалася разом зі своєю батьківською зіркою кілька мільйонів років тому, коли на Землі вперше піднялися над водою Гавайські острови.

Планета є настільки молодою, що все ще зберігає тепло, яке виділялося в час її формування. Температуру на поверхні екзопланети можна порівняти з температурою вулканічної лави — від 1000 ° С до 1200 ° C.

Екзопланета і її зірка розташовуються в молекулярній хмарі Тельця — регіон з високим зіркоутворенням, в ньому знаходяться сотні новонароджених зірок.

Також відомо, що екзопланета знаходиться на більш широкій орбіті, ніж планети в Сонячній системі. Поточне положення 2M0437b приблизно в сотню разів більше, ніж відстань між Землею і Сонцем. Саме цей фактор спрощує спостереження за екзопланетою, правда, складна "адаптивна" оптика все ще необхідна, щоб компенсувати перешкоди від земної атмосфери.

"Щоб зробити таке відкриття, треба було два найбільших телескопа в світі, технологія адаптивної оптики і чисте небо Мауна-Кеа (о. Гаваї)", — підсумував один з авторів відкриття.