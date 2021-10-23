Астрономы нашли самую молодую экзопланету: ее температура достигает 1200 градусов (фото)

По словам исследователей, новорожденная экзопланета уже в несколько раз превышает массу Юпитера.

Международная группа ученых открыла одну из самых молодых экзопланет из когда-либо обнаруженных. Об этом сообщает SciTechDaily.

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На данный момент астрономы отыскали уже тысячи экзопланет, но последняя стала действительно уникальной. Эта экзопланета не только самая молодая из все ранее найденных, но за ней также можно наблюдать напрямую.

Планета под названием 2M0437b уже вошла список объектов, которые потенциально могут дать ученым ответы на то, как могла сформироваться Солнечная система и Земля.

"Случайное открытие пополнило список планет, за которыми мы можем непосредственно наблюдать при помощи телескопов на Земле. Проанализировав данные, мы можем кое-что сказать о составе планеты и, возможно, как она образовалась в давно исчезнувшем диске из газа и пыли", – говорит ведущий автор исследования, профессор Департамента наук о Земле Университета Маноа Эрик Гайдос.

[ + – ] Снимок экзопланеты 2M0437b Фото: Subaru Telescope and Gaidos

Исследователи говорят, что найденная планет в несколько раз массивнее Юпитера. Предположительно, 2M0437b сформировалась вместе со своей родительской звездой несколько миллионов лет назад, когда на Земле впервые поднялись над водой Гавайские острова.

Планета является настолько молодой, что все еще сохраняет тепло, которое выделялось в время ее формирования. Температура на поверхности экзопланеты сравнима с температурой вулканической лавы – от 1000 °С до 1200 °C.

Экзопланета и ее звезда располагаются в молекулярном облаке Тельца – регион с высоким звездообразованием, в нем находятся сотни новорожденных звезд.

Также известно, что экзопланета находится на более широкой орбите, чем планеты в Солнечной системе. Текущее положение 2M0437b примерно в сотню раз больше, чем расстояния между Землей и Солнцем. Именно этот фактор упрощает наблюдения за экзопланетой, правда, сложная "адаптивная" оптика все еще необходима, чтобы компенсировать искажения от земной атмосферы.

"Чтобы сделать такое открытие, потребовалось два крупнейших телескопа в мире, технология адаптивной оптики и чистое небо Мауна-Кеа (о. Гавайи)", – подытожил один из авторов открытия.