Грандиозный улов. Астрономы нашли больше 300 новых экзопланет в нашей галактике

С помощью уникальной нейросети в NASA перевели из статуса "кандидат на экзопланету" 301 обнаруженный космическим телескопом "Кеплер" объект.

4569 экзопланет на данный момент официально подтверждены как именно планеты и 301 объект присоединился к этому списку недавно. Ученым NASA помогла в определении их статуса нейросеть ExoMiner, которая использует самый мощный компьютер NASA для анализа данных, которые были получены космическим телескопом "Кеплер", сообщает сайт NASA.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Умный ИИ

Несмотря на то, что "Кеплер" прекратил свою работу еще в 2018 году, его научные наблюдения, а именно поиск и обнаружение новых экзопланет, до сих пор исследуют ученые. В этом им помогает новая нейросеть ExoMiner, которая обрабатывает данные и принимает решения: является ли обнаруженный объект планетой или нет. Тем более что нейросети для анализа и выдачи результата требуется намного меньше времени, чем людям.

"ExoMiner использует полученные нами знания об экзопланетах при принятии решений, и мы уверены в точных результатах", — говорит Джон Дженкинс, ученый-планетолог из NASA.

Нейросеть подтвердила, что 301 обнаруженный телескопом "Кеплер" объект действительно является планетой. До этого никто не мог присвоить им точный статус, говорят в NASA.

"Если ExoMiner говорит, что это экзопланета, можно быть уверенным, что это она", — говорит Хамед Вализадеган, руководитель проекта ExoMiner. "Эта нейросеть более точно определяет необходимые признаки и у нее нет никакого предвзятого отношения, как у человека".

Фото: NASA

Не такие, как Земля

По словам ученых, ни одна и найденных 301 экзопланеты не похожа на Землю, и они расположены не в зоне обитаемости своих звезд. Но эти планеты имеют похожие характеристики с остальными более 4 тысячами обнаруженных планет в нашей галактике.

Хотя телескоп "Кеплер" и завершил свою деятельность в космосе, его миссию продолжает космический телескоп TESS, который ищет планеты с помощью транзитного метода, когда объект можно обнаружить проходящим на фоне своей звезды. А в 2026 году Европейское космическое агентство планирует отправить в космос свой телескоп PLATO, который будет искать планеты возле желтых и оранжевых карликов, звезд, которые похожи на Солнце.

"Теперь ExoMiner будет работать над данными TESS, а потом и с наблюдениями других телескопов. Впереди еще много работы", — говорит Вализадеган.

Напоминаем, что ученые выяснили из чего состоят каменистые экзопланеты, назвали 5 самых жутких экзопланет, куда точно не стоит лететь. Также астрономы нашли самую молодую экзопланету.