Грандиозный улов. Астрономы нашли больше 300 новых экзопланет в нашей галактике
С помощью уникальной нейросети в NASA перевели из статуса "кандидат на экзопланету" 301 обнаруженный космическим телескопом "Кеплер" объект.
4569 экзопланет на данный момент официально подтверждены как именно планеты и 301 объект присоединился к этому списку недавно. Ученым NASA помогла в определении их статуса нейросеть ExoMiner, которая использует самый мощный компьютер NASA для анализа данных, которые были получены космическим телескопом "Кеплер", сообщает сайт NASA.
Умный ИИ
Несмотря на то, что "Кеплер" прекратил свою работу еще в 2018 году, его научные наблюдения, а именно поиск и обнаружение новых экзопланет, до сих пор исследуют ученые. В этом им помогает новая нейросеть ExoMiner, которая обрабатывает данные и принимает решения: является ли обнаруженный объект планетой или нет. Тем более что нейросети для анализа и выдачи результата требуется намного меньше времени, чем людям.
"ExoMiner использует полученные нами знания об экзопланетах при принятии решений, и мы уверены в точных результатах", — говорит Джон Дженкинс, ученый-планетолог из NASA.
Нейросеть подтвердила, что 301 обнаруженный телескопом "Кеплер" объект действительно является планетой. До этого никто не мог присвоить им точный статус, говорят в NASA.
"Если ExoMiner говорит, что это экзопланета, можно быть уверенным, что это она", — говорит Хамед Вализадеган, руководитель проекта ExoMiner. "Эта нейросеть более точно определяет необходимые признаки и у нее нет никакого предвзятого отношения, как у человека".
Не такие, как Земля
По словам ученых, ни одна и найденных 301 экзопланеты не похожа на Землю, и они расположены не в зоне обитаемости своих звезд. Но эти планеты имеют похожие характеристики с остальными более 4 тысячами обнаруженных планет в нашей галактике.
Хотя телескоп "Кеплер" и завершил свою деятельность в космосе, его миссию продолжает космический телескоп TESS, который ищет планеты с помощью транзитного метода, когда объект можно обнаружить проходящим на фоне своей звезды. А в 2026 году Европейское космическое агентство планирует отправить в космос свой телескоп PLATO, который будет искать планеты возле желтых и оранжевых карликов, звезд, которые похожи на Солнце.
"Теперь ExoMiner будет работать над данными TESS, а потом и с наблюдениями других телескопов. Впереди еще много работы", — говорит Вализадеган.
Напоминаем, что ученые выяснили из чего состоят каменистые экзопланеты, назвали 5 самых жутких экзопланет, куда точно не стоит лететь. Также астрономы нашли самую молодую экзопланету.