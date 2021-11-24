Один год длится 16 часов. Астрономы нашли сверхбыструю и горячую подобно звезде планету

С помощью космического телескопа TESS ученые нашли планету-сверхгорячий Юпитер с самой короткой орбитой среди известных газовых гигантов.

Планета под названием TOI-2109b имеет массу примерно в 5 раз больше, чем у Юпитера и на 35% больше по размеру этого газового гиганта. Она вращается вокруг звезды под названием TOI-2109 на расстоянии примерно в 2,4 млн км. Звезда и планета находятся в созвездии Геркулес на расстоянии около 855 световых лет от Земли, сообщает Phys.

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Астрономы, изучая данные космического телескопа TESS, который занимается поиском экзопланет в нашей галактике, обнаружили уникальный газовый гигант, с самой короткой орбитой среди всех горячих Юпитеров – год длится на этой планете всего 16 часов, а температура на дневной стороне планеты оценивается в примерно 3200 градусов Цельсия. Это температура небольшой звезды. По словам ученых, планета TOI-2109b таким образом становится второй самой горячей планетой из обнаруженных на сегодняшний день.

Что касается родительской звезды TOI-2109, вокруг которой вращается планета, то она по словам ученых примерно на 50% больше и по массе, и по размеру, чем Солнце.

[ + – ] Созвездие Геркулес Фото: wikipedia

Планету "тянет" к звезде

Также астрономы выяснили, что экзопланета приближается к своей звезде со скоростью от 10 до 750 миллисекунд в год, а это быстрее, чем любой из известных горячих Юпитеров. Со временем звезда поглотит эту планету.

"Через пару лет мы сможем увидеть, как планета стала немного ближе к звезде. Но увидеть ее поглощение мы, увы не сможем. Пройдет где-то 10 млн лет и эта планета исчезнет’, — говорит Ян Вонг из NASA.

Фото: wikipedia

Планету TOI-2109b космический телескоп обнаружил еще в прошлом году с помощью транзитного метода, когда проходящий рядом со своей звездой объект уменьшает величину яркости звезды. Позже ученые подтвердили, что объект блокирует свет звезды с интервалом в 16 часов. Больше года астрономы собирали данные об этой звезде и ее планете, в том числе и с помощью наземных телескопов. И только сейчас они вынесли свой окончательный вердикт – это экзопланета-сверхгорячий Юпитер с уникальными характеристиками.

Напоминаем, что астрономы нашли больше 300 новых экзопланет в нашей галактике.