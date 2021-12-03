Четыре сезона за треть земных суток. Найдена планета, где за 8 часов можно постареть на целый год

По словам астрономов, эта планета является одной из самых легких экзопланет из когда-либо обнаруженных, и находится в 31 световом году от Земли.

В ходе недавнего исследования астрономы обнаружили новую экзопланету GJ 367b, которая представляет собой следующий шаг ученых в поисках так называемой "второй Земли", пишет Courthouse News Service.

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В течение десятилетий астрофизики и другие исследователи прочесывали космос в поисках свидетельств существования планет, которые имеют хотя бы некоторые сходства с Землей.

Это заставило их заняться поиском планет, находящихся за пределами Солнечной системы, обычно называемых экзопланетами. В то время как поиск идеальной "второй Земли" все еще продолжается, ученые впервые подробно рассмотрели недавно обнаруженную экзопланету, которая, как они считают, приблизит их поиски.

В ходе своего нового исследования эксперты под руководством Кристин В. Ф. Лам и Силарда Чизмадия из Германского центра авиации и космонавтики представили информацию о GJ 367b.

[ + – ] Космический телескоп TESS

После длительного наблюдения специалисты определили две важнейшие характеристики, которые сразу же выделили ее среди других типов экзопланет: она необычайно легкая, а время на ней идет чрезвычайно быстро.

Хотя по диаметру она чуть больше Марса, ее масса составляет лишь половину массы Земли, что делает ее одной из самых легких из почти 5000 обнаруженных экзопланет. Отчасти из-за этой небольшой массы, она также довольно быстра.

В то время как планетарным телам обычно требуется значительный промежуток времени, чтобы совершить полный оборот вокруг своей звезды (Марсу, например, требуется почти 700 дней, чтобы совершить оборот вокруг Солнца), GJ 367b способен совершить весь путь всего за треть земных суток — около 8 часов.

По мнению экспертов, такая скорость позволяет отнести новую планету к виду экзопланет с "ультракоротким периодом вращения", которые представляют собой тела, способные совершить полный оборот вокруг своей звезды менее чем за 24 часа. Исследователи уже знали, что такие типы планет существуют, однако откуда именно они взялись, остается загадкой.

[ + – ] Планета Меркурий

Используя космический телескоп TESS и множество методов оценки, ученые также смогли точно измерить радиус планеты, составляющий около 72% от земного и массу — 55% от земной.

Эти измерения показали экспертам, что, хотя планета имеет низкую массу, она на самом деле намного плотнее Земли и поэтому, скорее всего, обладает массивным железным ядром. Кроме того, GJ 367b несколько похожа на Меркурий, который обладает большим железно-никелевым ядром.

Также стоит отметить, что экзопланета вращается очень близко к своей звезде, подвергаясь излучению почти в 500 раз более мощного, чем на Земле. Это означает, что температура поверхности GJ 367b может достигать около 1500 ºC — условия, при которых плавятся почти все известные металлы и горные породы.

И хотя новая экзопланета не совсем подходит для классификации в качестве официальной "второй Земли", ее размер и физические характеристики все же относят ее к типу "миниземли" и еще на один шаг приближают ученых к поиску идеального кандидата на вторую Землю.