Самые дорогие снимки, которые изменили представление о космосе (фото)

На ежегодной выставке Paris Photo представлены уникальные фотографии, сделанные на заре освоения человеком космоса.

Первые фотографии, на получение которых были потрачены миллиарды долларов, сделанные астронавтами и космическими аппаратами представлены на выставке Paris Photo. Для галериста Даниэля Блау они являются доказательством того, что нет ничего невозможного для человечества, пишет The Guardian.

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Знаковым моментом в истории стала покупка астронавтом NASA Джоном Гленном камеры Contax и 35-миллиметровой пленки перед полетом в космос в 1962 году. Фотографии, которые первый американский астронавт, побывавший на орбите, сделал из окна своей капсулы, когда он вращался вокруг Земли 20 февраля 1962 года, стали беспрецедентным свидетельством первой орбитальной миссии американского проекта "Меркурий". Хотя СССР первым отправил человека в космос, американцы сделали первые цветные фотографии космоса. Немецкий галерист Даниэль Блау отмечает, что представленные на выставке снимки космоса являются самыми дорогими в истории, ведь на их получение были потрачены миллиарды долларов.

Фотография, сделанная Джоном Гленном в 1962 году на орбите Фото: The Guardian

В этом году на выставке Paris Photo Блау выставил оригинальный отпечаток первой фотографии Гленна, сделанной в космосе, вместе с целой коллекцией редких фотоотпечатков NASA. Многие из них никогда ранее не демонстрировались публике.

По словам Блау, в то время NASA не снабжало астронавтов камерами, поэтому в каком-то смысле это была личная фотография Гленна.

Фотография Гленна была сделана, когда его капсула летела со скоростью 28 000 км/час и тогда еще не существовало мощных камер, которые могли бы передать в полной мере красоту космоса. Астронавт NASA позже говорил, что этот снимок никогда не сможет передать всю красоту того, что он увидел на самом деле.

На выставке Paris Photo представлена серия из шести фотографий 1948 года, на которых был запечатлен вид на Рио-Гранде с ракеты "Фау-2", сделанный на высоте 22 000 метров.

На выставке Paris Photo представлена серия из шести фотографий 1948 года, на которых был запечатлен вид на Рио-Гранде с ракеты "Фау-2", сделанный на высоте 22 000 метров Фото: The Guardian

Также на выставке представлена ​​первая фотография Марса крупным планом, сделанная в 1965 году, и панорамный снимок Земли, который стал первым снимком нашей планеты, сделанным с орбиты вокруг Луны. Эту фотографию сделал космический аппарат в 1966 году.

Во время своего путешествия на окраины Солнечной системы, начавшегося в 1977 году, космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" сделали более качественные снимки планет, а также фотографии Юпитера и его спутников, а также Сатурна.

Фотография Сатурна, сделанная зондом "Вояджер-2" Фото: The Guardian

На выставке показана впечатляющая крупномасштабная фотография поверхности Меркурия, которая была составлена из нескольких снимков аппарата "Маринер-10" в 1974 году.

Фотография Меркурия, сделанная из разных снимков зонда "Маринер -10" Фото: The Guardian

По словам Блау, NASA в прошлом стало очевидно, что лучший и наиболее позитивный способ продемонстрировать свои достижения — это фотография, которая рассказывает непосредственную историю.

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