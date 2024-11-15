Найдорожчі знімки, які змінили уявлення про космос (фото)

На щорічній виставці Paris Photo представлені унікальні фотографії, зроблені на зорі освоєння людиною космосу.

Перші фотографії, на отримання яких було витрачено мільярди доларів, зроблені астронавтами і космічними апаратами, представлені на виставці Paris Photo. Для галериста Даніеля Блау вони є доказом того, що немає нічого неможливого для людства, пише The Guardian.

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Знаковим моментом в історії стала купівля астронавтом NASA Джоном Гленном камери Contax і 35-міліметрової плівки перед польотом у космос 1962 року. Фотографії, які перший американський астронавт, що побував на орбіті, зробив з вікна своєї капсули, коли він обертався навколо Землі 20 лютого 1962 року, стали безпрецедентним свідченням першої орбітальної місії американського проєкту "Меркурій". Хоча СРСР першим відправив людину в космос, американці зробили перші кольорові фотографії космосу. Німецький галерист Даніель Блау зазначає, що представлені на виставці знімки космосу є найдорожчими в історії, адже на їхнє отримання було витрачено мільярди доларів.

Фотографія, зроблена Джоном Гленном у 1962 році на орбіті Фото: The Guardian

Цього року на виставці Paris Photo Блау виставив оригінальний відбиток першої фотографії Гленна, зробленої в космосі, разом із цілою колекцією рідкісних фотовідбитків NASA. Багато з них ніколи раніше не демонструвалися публіці.

За словами Блау, у той час NASA не постачало астронавтів камерами, тому в якомусь сенсі це була особиста фотографія Гленна.

Фотографію Гленна було зроблено, коли його капсула летіла зі швидкістю 28 000 км/год і тоді ще не існувало потужних камер, які могли б передати повною мірою красу космосу. Астронавт NASA пізніше говорив, що цей знімок ніколи не зможе передати всю красу того, що він побачив насправді.

На виставці Paris Photo представлено серію з шести фотографій 1948 року, на яких було зображено вид на Ріо-Гранде з ракети "Фау-2", зроблений на висоті 22 000 метрів.

На виставці Paris Photo представлено серію з шести фотографій 1948 року, на яких було зображено вид на Ріо-Гранде з ракети "Фау-2", зроблений на висоті 22 000 метрів Фото: The Guardian

Також на виставці представлено першу фотографію Марса крупним планом, зроблену 1965 року, і панорамний знімок Землі, який став першим знімком нашої планети, зробленим з орбіти навколо Місяця. Цю фотографію зробив космічний апарат 1966 року.

Під час своєї подорожі на околиці Сонячної системи, що розпочалася 1977 року, космічні апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2" зробили якісніші знімки планет, а також фотографії Юпітера і його супутників, а також Сатурна.

Фотографія Сатурна, зроблена зондом "Вояджер-2" Фото: The Guardian

На виставці показано вражаючу великомасштабну фотографію поверхні Меркурія, яку було складено з кількох знімків апарату "Маринер-10" 1974 року.

Фотографія Меркурія, зроблена з різних знімків зонда "Маринер -10" Фото: The Guardian

За словами Блау, NASA в минулому стало очевидно, що найкращий і найбільш позитивний спосіб продемонструвати свої досягнення — це фотографія, яка розповідає безпосередню історію.

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