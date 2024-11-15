Миссия за 3 млрд долларов сможет раскрыть загадки Плутона: какой секрет он скрывает внутри

Новый космический аппарат сможет ответить на вопросы, которые возникли после посещения Плутона миссией "Новые горизонты".

Хотя Плутон уже 18 лет не является девятой планетой Солнечной системы, а лишь карликовой планетой, это не значит, что ученые не хотят раскрыть его главные секреты. После того, как в 2015 году впервые в истории космический аппарат под названием "Новые горизонты" пролетел мимо Плутона на близком расстоянии, у ученых появилось больше вопросов без ответов. Чтобы получить эти ответы авторы статьи, опубликованной в The Planetary Science Journal, предлагают отправить к Плутону новую миссию под названием Persephone, стоимостью 3 млрд долларов, пишет Phys.

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Космический аппарат NASA "Новые горизонты" впервые в истории 9 лет назад исследовал с близкого расстояния Плутон и его самый большой спутник Харон. Также ученые получили некоторые данные о таком регионе внешней Солнечной системы, как пояс Койпера, где технически находится Плутон и его 5 спутников. Хотя было получено много уникальных данных, все же ученые жаждут получить ответы на многие интересующие вопросы, в частности об особенностях поверхности Плутона и о том, что скрывается у него внутри.

Космический аппарат NASA "Новые горизонты" впервые в истории 9 лет назад исследовал с близкого расстояния Плутон и его самый большой спутник Харон Фото: space.com

С помощью миссии Persephone ученые предлагают найти ответы на следующие вопросы:

Как изменилась поверхность Плутона и Харона за время их эволюции?

Что из себя представляет внутренняя стартера Плутона и Харона?

Как развивались объекты в поясе Койпера с течением времени?

Какие частицы и магнитные поля присутствуют в поясе Койпера?

Хотя Плутон уже 18 лет не является девятой планетой Солнечной системы, а лишь карликовой планетой, это не значит, что ученые не хотят раскрыть его главные секреты Фото: NASA

Все же самым интригующим вопросов в этом списке является вопрос о недрах Плутона. Несмотря на то, что карликовая планета находится очень далеко от Солнца (это расстояние меняется от 4,4 до 7,3 млрд км из-за особенностей орбиты), под ледяной поверхностью Плутона может находиться океан с жидкой водой.

Некоторые данные указывают на то, что это действительно так. Например, ледяная равнина Спутника на Плутоне могла быть создана под влиянием активности подземного океана. Но нужно больше данных, чтобы это доказать.

По словам ученых, полет к Плутону займет примерно 28 лет с существующими двигателями и с использованием гравитации Юпитера. 3 года космический аппарат Persephone будет кружить вокруг Плутона, изучая его и спутник Харон. Ученые считают, что миссия может быть продлена для изучения других объектов в поясе Койпера.

Сравнение размеров Земли (слева), Луны (вверху справа), Плутона и его спутника Харона Фото: Universe Today

Авторы статьи пишут, что можно было бы значительно сократить время полета к Плутону с помощью ядерного двигателя, но пока что подобные двигательные системы находятся в стадии проектирования. И скорее всего необходимый ядерный двигатель не будет создан к 2031 году, когда ученые предлагают NASA отправить новую миссию к Плутону.

Космический аппарат Persephone должен быть оснащен новейшими приборами: камерами, спектрометрами, радарами, магнитометрами и высотомерами для достижения научных целей миссии.

Согласно расчетам ученых, реализация миссии требует финансирования в размере 3 млрд долларов, а потому для NASA это пока может быть не самый приоритетный проект. Но если деньги будут получены, то ученые получат ответы на вопросы, которые возникли во время миссии "Новые горизонты", даже если для этого потребуется несколько десятилетий.

Фокус уже писал о том, по каким причинам Плутон назвали карликовой планетой и почему не все ученые согласны с этим.

Также Фокус писал о том, может ли сверхновая уничтожить Землю. Взрывы сверхновых являются обычным явлением во Вселенной, которые создают основу для будущих звезд и производят тяжелые химические элементы. В то же время эти события являются опасными для окружающей среды.