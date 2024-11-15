Місія за 3 млрд доларів зможе розкрити загадки Плутона: який секрет він приховує всередині

Новий космічний апарат зможе відповісти на питання, які виникли після відвідування Плутона місією "Нові горизонти".

Хоча Плутон уже 18 років не є дев'ятою планетою Сонячної системи, а лише карликовою планетою, це не означає, що вчені не хочуть розкрити його головні секрети. Після того, як у 2015 році вперше в історії космічний апарат під назвою "Нові горизонти" пролетів повз Плутон на близькій відстані, у вчених з'явилося більше запитань без відповідей. Щоб отримати ці відповіді автори статті, опублікованої в The Planetary Science Journal, пропонують відправити до Плутона нову місію під назвою Persephone, вартістю 3 млрд доларів, пише Phys.

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Космічний апарат NASA "Нові горизонти" вперше в історії 9 років тому досліджував з близької відстані Плутон і його найбільший супутник Харон. Також вчені отримали деякі дані про такий регіон зовнішньої Сонячної системи, як пояс Койпера, де технічно розташований Плутон і його 5 супутників. Хоча було отримано багато унікальних даних, все ж вчені жадають отримати відповіді на багато питань, зокрема про особливості поверхні Плутона і про те, що ховається у нього всередині.

Космічний апарат NASA "Нові горизонти" вперше в історії 9 років тому досліджував з близької відстані Плутон і його найбільший супутник Харон Фото: space.com

За допомогою місії Persephone вчені пропонують знайти відповіді на такі запитання:

Як змінилася поверхня Плутона і Харона за час їхньої еволюції?

Що являє собою внутрішня стартера Плутона і Харона?

Як розвивалися об'єкти в поясі Койпера з плином часу?

Які частинки і магнітні поля присутні в поясі Койпера?

Хоча Плутон уже 18 років не є дев'ятою планетою Сонячної системи, а лише карликовою планетою, це не означає, що вчені не хочуть розкрити його головні секрети Фото: NASA

Все ж найбільш інтригуючим питанням у цьому списку є питання про надра Плутона. Незважаючи на те, що карликова планета перебуває дуже далеко від Сонця (ця відстань змінюється від 4,4 до 7,3 млрд км через особливості орбіти), під крижаною поверхнею Плутона може перебувати океан із рідкою водою.

Деякі дані вказують на те, що це дійсно так. Наприклад, крижана рівнина Супутника на Плутоні могла бути створена під впливом активності підземного океану. Але потрібно більше даних, щоб це довести.

За словами вчених, політ до Плутона займе приблизно 28 років з наявними двигунами і з використанням гравітації Юпітера. 3 роки космічний апарат Persephone кружлятиме навколо Плутона, вивчаючи його і супутник Харон. Вчені вважають, що місія може бути продовжена для вивчення інших об'єктів у поясі Койпера.

Порівняння розмірів Землі (ліворуч), Місяця (вгорі праворуч), Плутона і його супутника Харона Фото: Universe Today

Автори статті пишуть, що можна було б значно скоротити час польоту до Плутона за допомогою ядерного двигуна, але поки що подібні рухові системи перебувають у стадії проектування. І, найімовірніше, необхідний ядерний двигун не буде створено до 2031 року, коли вчені пропонують NASA відправити нову місію до Плутона.

Космічний апарат Persephone має бути оснащений новітніми приладами: камерами, спектрометрами, радарами, магнітометрами і висотомірами для досягнення наукових цілей місії.

Згідно з розрахунками вчених, реалізація місії потребує фінансування в розмірі 3 млрд доларів, а тому для NASA це поки що може бути не найпріоритетнішим проєктом. Але якщо гроші будуть отримані, то вчені отримають відповіді на питання, які виникли під час місії "Нові горизонти", навіть якщо для цього знадобиться кілька десятиліть.

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