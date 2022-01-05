Утричі далі від Нептуна. NASA відправить місію в далекий космос, полюючи за "вбивцею" Плутона

У космічному агентстві будують плани з відправлення космічного апарату до транснептунового об'єкта, що обертається навколо своєї осі за 40 земних днів, а навколо Сонця за 11 400 років. Він називається Седна й утричі далі, ніж Нептун.

Найвіддаленіший і таємничий об'єкт Сонячної системи Седна був відкритий у 2003 році. І в NASA планують використати унікальну можливість, коли цей транснептуновий об'єкт буде найближчим до Сонця, досліджувати його за допомогою космічного апарату. Якщо його не відправити у 2029 чи 2034 році, то наступна така можливість може статися лише через 11 тисяч років, повідомляє Forbes.

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Що таке Седна та де вона знаходиться?

Седну називають і карликовою планетою, і транснептуновим об'єктом. Це крижане небесне тіло, яке знаходиться далеко у зовнішній Сонячній системі. У Седни дуже витягнута орбіта, тому під час максимального наближення до Сонця вона знаходиться на відстані 74 астрономічні одиниці від нашої зірки, а в разі максимального віддалення — на відстані 937 астрономічних одиниць. 1 астрономічна одиниця — це відстань від Землі до Сонця.

Поряд із Седною знаходиться об'єкт під назвою 2012 VP113 або Байден, який називається "седноїдом". І таких космічних об'єктів багато. Учені вважають, що існування Седни та "Седноїдів" є можливим свідченням так званої "Дев'ятої планети".

Чому потрібно незабаром відправити апарат для дослідження Седни?

Седна обертається навколо Сонця за дуже витягнутою орбітою за 11 400 років. Найближчої до нашої зірки точки вона досягне у 2073-74 роках. Це унікальна можливість відвідати цей об'єкт для вивчення, якщо відправити космічний апарат у 2029 або 2034 роках, щоб він встиг долетіти до місця призначення до часу наближення Седни до Сонця. Цей об'єкт більшу частину свого обертання перебуває у зовнішній частині Сонячної системи, можливо навіть у Хмарі Оорта. Ця хмара вважається величезною сферою навколо Сонячної системи, в якій живуть невеликі крижані тіла та комети.

[ + – ] Художнє зображення Седни, яка знаходиться набагато далі, ніж Нептун Фото: ISS

Як повинен летіти апарат до Седни?

Розробники концепції польоту вважають, що прямий політ практично нереальний, тому потрібно здійснювати політ, використовуючи обльоти навколо інших планет. Якщо апарат відправити із Землі в 2029 році, то за допомогою гравітації Венери, Землі та Юпітера під час обльотів цих планет, які збільшуватимуть швидкість апарату, політ триватиме щонайменше 20, а може навіть понад 30 років. Це буде повільніший політ, зате під час подорожі космічний апарат зможе вивчити й інші об'єкти Сонячної системи. Наприклад, він зможе здійснити обльоти астероїдів головного поясу таких як (20) Массалія (якщо полетить у 2029 році) або (16) Психея (якщо полетить у 2034 році).

На що схожа Седна?

Седна — цікавий об'єкт для дослідження, тому що:

вона світиться червоним кольором, що може вказувати на те, що є шар органічних вуглеводневих сполук, які називаються толінами. Вони, можливо, є будівельними блоками, з яких зародилося життя у ранній Сонячній системі;

поверхня Седни покрита льодом;

під поверхнею Седни може бути океан;

Седна має тонку атмосферу.

Коли знайшли Седну?

[ + – ] Гаумеа і два її супутники Хіїака і Намака у виставі художника. Діаметр Гаумеа 1 632 км. Фото: wikipedia

Седну виявив американський астроном Майкл Браун у 2003 році. Це була перша з виявлених далеких карликових планет, таких як Гаумеа Макемаке й Еріда.

[ + – ] Макемаке у виставі художника. Діаметр об'єкта — 1 478 км. Фото: wikipedia

Саме відкриття цих далеких об'єктів спричинило те, що Плутон виключили зі статусу планети і перевели в розряд карликової планети. Інакше довелося б майже 20 відкритих траснептунових об'єктів у зовнішній Сонячній системі назвати планетами.

[ + – ] Еріда. Художнє зображення NASA. Діаметр об'єкта 2 200 км. Фото: ISS

Нагадуємо, що астрономи знайшли незвичайний космічний об'єкт, який ховає зірки у хмарах пилу.