"Очень легко ходить в туалет": японский миллиардер вернулся с МКС и поделился впечатлениями (видео)

Космический турист из Японии, Юсаку Маэдзава, прожил на МКС 12 дней и все это время он снимал видео для своего YouTube-канала. Со своими подписчиками он поделился опытом приема пищи, чистки зубов и даже хождения в туалет в невесомости.

Японский космический турист Юсаку Маэдзава, его помощник Йозо Хирано и российский астронавт Александр Мисуркин успешно приземлились в Казахстане на борту космического корабля Союз МС-20 утром 20 декабря 2021 года. Они провели на борту МКС 12 дней. Все это время Маэдзава снимал свою жизнь на орбитальной станции для своего канала в YouTube, где у него почти 1,5 млн подписчиков. На видео среди прочих особенностей пребывания в невесомости, 46-летний миллиардер продемонстрировал также, как астронавты ходят в туалет, сообщает The Guatdian.

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[ + – ] Японский космический турист Юсаку Маэдзава, его помощник Йозо Хирано и российский астронавт Александр Мисуркин успешно приземлились в Казахстане утром 20 декабря 2021 года

Обращаясь к своим подписчикам на YouTube, миллиардер показал, как можно есть в невесомости, чистить зубы и даже ходить в туалет на МКС.

"Там очень легко ходить в туалет", — говорит Маэдзава и показывает на видео специальный прибор, который используют астронавты для сбора мочи.

[ + – ] Маэдзава показал, как ходить в туалет на МКС

В других роликах он показал своим подписчикам, как правильно пить чай и спать в невесомости. После прибытия на орбитальную станцию, трио присоединилось к семи членам экипажа МКС, которые занимаются исследованиями космической биологии и физики. Путешествие Маэдзавы – это попытка России внедриться в сферу космического туризма, в которой лидируют американцы Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон.

[ + – ] Маэдзава показал, как спать в невесомости

Во сколько обошлось это путешествие для Маэдзавы неизвестно, но по сообщениям американской компании Space Adventures, вместе с которой Россия уже отправляла раньше туристов в космос, эта сумма колеблется от 50 до 60 млн долларов.

[ + – ] Маэдзава показал, как принимать пищу в невесомости

Следующим пунктом космической программы Маэдзавы будет полет вокруг Луны на космическом корабле компании SpaceX в 2023 году. Вместе с ним полетят еще 8 космических туристов. Маэдзава и его помощник – это первые частные лица из Японии, которые побывали в космосе с тех пор, как в 1990 году на орбитальной станции ​​"Мир" побывал журналист Тойохиро Акияма.

Россия отправляет туристов в космос еще с 2001 года, но последние 10 лет подобных полетов не осуществлялось. Перед полетом Маэдзавы знаковым событием для Роскосмоса был полет российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые снимали на МКС часть фильма "Вызов".

[ + – ] Юсаку Маэдзава (слева), Александр Мисуркин и Йозо Хирано Фото: The Guardian

В 2011 году NASA выкупило все посадочные места на российских кораблях "Союз" по цене 90 млн долларов за каждое, чтобы отправлять своих астронавтов на МКС. Но в прошлом году эту монополию России прервал Илон Маск и его компания SpaceX, которые начала на своих кораблях доставлять астронавтов на орбиту.

Потеряв такой источник дохода, Роскосмос планирует активно развивать космический туризм и зарабатывать на частных полетах.

Напоминаем, что перед полетом на МКС, Маэдзава обещал своим подписчикам рассказать и показать, что происходить, если ловить покемонов в космосе и происходит ли движение, когда астронавт выпускает газы.