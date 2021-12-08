Ловить покемонов на орбите. Миллиардер Юсаку Маэдзава полетел на МКС с 12-дневной миссией

Космический турист надеется ответить на такие вопросы, как: "Что происходит, когда вы играете в Pokemon GO в космосе?" и "Двигаетесь ли вы вперед, когда пускаете газы в космосе?".

46-летний миллиардер Юсаку Маэдзава, один из самых богатых людей Японии, отправился на МКС с космодрома Байконур в Казахстане, утром 8 декабря, на борту российского космического корабля "Союз". На МКС космический турист, вместе с которым полетел его помощник Йозо Хирано, проведет 12 дней. Он планирует транслировать свой опыт пребывания на орбитальной станции для своих 750 тысяч подписчиков в YouTube, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Ракета с космическими туристами отправилась на МКС с космодрома Байконур Фото: Daily Mail

Сколько заплатил Маэдзава за полет?

На борту трехместного космического корабля "Союз" кроме двух японских туристов полетел и 44-летний российский астронавт Александр Мисуркин, который уже два раза побывал на МКС. Маэдзава и Хирано последние несколько месяцев проходили предполетные тренировки в Звездном городке под Москвой, где готовились к полетам советские астронавты и сейчас готовятся российские. Какую цену заплатил японский миллиардер за полет не известно, но предыдущие клиенты платили от 20 до 40 млн долларов за возможность побывать на МКС.

[ + – ] Йозо Хирано, Александр Мисуркин и Юсаку Маэдзава Фото: Daily Mail

46-летний бизнесмен занимает 30-е место в списке самых богатых людей Японии и уже в 2023 году планирует полет вокруг Луны на ракете компании SpaceX. Если все пойдет по плану, то Маэдзава и его спутники в лунном путешествии станут первыми людьми, которые окажутся возле Луны с 1972 года, когда была прекращена программа "Аполлон".

Необычные предложения подписчиков

Перед полетом Маэдзава попросил своих подписчиков написать свои соображения касательно того, что ему следует сделать в космосе. Поэтому среди прочего, космический турист ответит на такие вопросы, как: "Что происходит, когда вы играете в Pokemon GO в космосе?" и "Двигаетесь ли вы вперед, когда пускаете газы в космосе?". Маэдзава планирует снимать свое пребывание на орбитальной станции и загружать видео на орбите, чтобы показать происходящее на своем канале в YouTube.

[ + – ] Ракета с космическими туристами отправилась на МКС с космодрома Байконур Фото: Daily Mail

Запуск Маэдзавы – это важный момент в сложное время для российской космической отрасли время, ведь западные конкуренты играют сейчас более важную роль в космической гонке. Тем более, что компания Илона Маска SpaceX отменила монополию России на пилотируемые полеты к МКС после того, как ее космический корабль Crew Dragon доставил астронавтов в орбитальную станцию.

Другие космические туристы

2021 год стал знаковым для космического туризма. В июле миллиардер Ричард Брэнсон полетел на орбиту на космическом корабле своей компании Virgin Galactic. Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin также осуществила две туристические космические миссии. В сентябре компания SpaceX совершила исторический полет, в котором принял участие первый полностью гражданский экипаж. В 2023 году SpaceX планирует отправить 8 астронавтов-любителей в полет вокруг Луны, который финансирует Маэдзава.

Россия заявила, что будет и дальше отправлять туристов на МКС, а также планирует предложить одному из них выход в открытый космос.