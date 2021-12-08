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Ловить покемонов на орбите. Миллиардер Юсаку Маэдзава полетел на МКС с 12-дневной миссией

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Юсаку Маэдзава, космический корабль "Союз"
Фото: Daily Mail | Юсаку Маэдзава (справа) на борту космического корабля "Союз"

Космический турист надеется ответить на такие вопросы, как: "Что происходит, когда вы играете в Pokemon GO в космосе?" и "Двигаетесь ли вы вперед, когда пускаете газы в космосе?".

46-летний миллиардер Юсаку Маэдзава, один из самых богатых людей Японии, отправился на МКС с космодрома Байконур в Казахстане, утром 8 декабря, на борту российского космического корабля "Союз". На МКС космический турист, вместе с которым полетел его помощник Йозо Хирано, проведет 12 дней. Он планирует транслировать свой опыт пребывания на орбитальной станции для своих 750 тысяч подписчиков в YouTube, сообщает Daily Mail.

Ракета, полет, старт, Байконур
Ракета с космическими туристами отправилась на МКС с космодрома Байконур
Фото: Daily Mail

Сколько заплатил Маэдзава за полет?

На борту трехместного космического корабля "Союз" кроме двух японских туристов полетел и 44-летний российский астронавт Александр Мисуркин, который уже два раза побывал на МКС. Маэдзава и Хирано последние несколько месяцев проходили предполетные тренировки в Звездном городке под Москвой, где готовились к полетам советские астронавты и сейчас готовятся российские. Какую цену заплатил японский миллиардер за полет не известно, но предыдущие клиенты платили от 20 до 40 млн долларов за возможность побывать на МКС.

Йозо Хирано, Александр Мисуркин, Юсаку Маэдзава
Йозо Хирано, Александр Мисуркин и Юсаку Маэдзава
Фото: Daily Mail

46-летний бизнесмен занимает 30-е место в списке самых богатых людей Японии и уже в 2023 году планирует полет вокруг Луны на ракете компании SpaceX. Если все пойдет по плану, то Маэдзава и его спутники в лунном путешествии станут первыми людьми, которые окажутся возле Луны с 1972 года, когда была прекращена программа "Аполлон".

Необычные предложения подписчиков

Перед полетом Маэдзава попросил своих подписчиков написать свои соображения касательно того, что ему следует сделать в космосе. Поэтому среди прочего, космический турист ответит на такие вопросы, как: "Что происходит, когда вы играете в Pokemon GO в космосе?" и "Двигаетесь ли вы вперед, когда пускаете газы в космосе?". Маэдзава планирует снимать свое пребывание на орбитальной станции и загружать видео на орбите, чтобы показать происходящее на своем канале в YouTube.

Ракета, полет, старт, Байконур
Ракета с космическими туристами отправилась на МКС с космодрома Байконур
Фото: Daily Mail

Запуск Маэдзавы – это важный момент в сложное время для российской космической отрасли время, ведь западные конкуренты играют сейчас более важную роль в космической гонке. Тем более, что компания Илона Маска SpaceX отменила монополию России на пилотируемые полеты к МКС после того, как ее космический корабль Crew Dragon доставил астронавтов в орбитальную станцию.

Другие космические туристы

2021 год стал знаковым для космического туризма. В июле миллиардер Ричард Брэнсон полетел на орбиту на космическом корабле своей компании Virgin Galactic. Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin также осуществила две туристические космические миссии. В сентябре компания SpaceX совершила исторический полет, в котором принял участие первый полностью гражданский экипаж. В 2023 году SpaceX планирует отправить 8 астронавтов-любителей в полет вокруг Луны, который финансирует Маэдзава.

Россия заявила, что будет и дальше отправлять туристов на МКС, а также планирует предложить одному из них выход в открытый космос.