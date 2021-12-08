Ловити покемонів на орбіті. Мільярдер Юсаку Маедзава полетів на МКС із 12-денною місією

Космічний турист сподівається відповісти на такі питання, як: "Що відбувається, коли ви граєте в Pokemon GO в космосі?" і "Чи рухаєтеся ви вперед, коли випускаєте гази в космосі?".

46-річний мільярдер Юсаку Маедзава, один із найбагатших людей Японії, вирушив на МКС із космодрому Байконур у Казахстані, вранці 8 грудня, на борту російського космічного корабля "Союз". На МКС космічний турист, разом із яким полетів його помічник Йозо Хірано, проведе 12 днів. Він планує транслювати свій досвід перебування на орбітальній станції для своїх 750 тисяч підписників у YouTube, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Ракета з космічними туристами вирушила на МКС із космодрому Байконур Фото: Daily Mail

Скільки заплатив Маедзава за політ?

На борту тримісного космічного корабля "Союз", окрім двох японських туристів, полетів і 44-річний російський астронавт Олександр Місуркін, який уже двічі побував на МКС. Маедзава та Хірано останні кілька місяців проходили передпольотні тренування в Зірковому містечку під Москвою, де готувалися до польотів радянські астронавти і зараз готуються російські. Яку ціну заплатив японський мільярдер за політ, не відомо, але попередні клієнти платили від 20 до 40 млн доларів за можливість побувати на МКС.

[ + – ] Йозо Хірано, Олександр Місуркін і Юсаку Маедзава Фото: Daily Mail

46-річний бізнесмен посідає 30-е місце в списку найбагатших людей Японії і вже у 2023 році планує політ навколо Місяця на ракеті компанії SpaceX. Якщо все піде за планом, то Маедзава та його супутники в місячній подорожі стануть першими людьми, які опиняться біля Місяця з 1972 року, коли було припинено програму "Аполлон".

Незвичайні пропозиції підписників

Перед польотом Маедзава попросив своїх підписників написати свої міркування щодо того, що йому слід зробити в космосі. Тому, серед іншого, космічний турист відповість на такі питання, як: "Що відбувається, коли ви граєте в Pokemon GO в космосі?" та "Чи рухаєтеся ви вперед, коли випускаєте гази в космосі?". Маедзава планує знімати своє перебування на орбітальній станції та завантажувати відео на орбіті, щоб показати те, що відбувається, на своєму каналі в YouTube.

[ + – ] Ракета з космічними туристами вирушила на МКС із космодрому Байконур Фото: Daily Mail

Запуск Маедзави – це важливий момент у складний час для російської космічної галузі час, адже західні конкуренти відіграють зараз важливішу роль у космічних перегонах. Тим більше, що компанія Ілона Маска SpaceX відмінила монополію Росії на пілотовані польоти до МКС після того, як її космічний корабель Crew Dragon доставив астронавтів до орбітальної станції.

Інші космічні туристи

2021 став знаковим для космічного туризму. У липні мільярдер Річард Бренсон полетів на орбіту на космічному кораблі компанії Virgin Galactic. Компанія засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin також здійснила дві туристичні космічні місії. У вересні компанія SpaceX здійснила історичний політ, у якому взяв участь перший цивільний екіпаж. 2023 року SpaceX планує відправити 8 астронавтів-аматорів у політ навколо Місяця, який фінансує Маедзава.

Росія заявила, що й далі відправлятиме туристів на МКС, а також планує запропонувати одному з них вихід у відкритий космос.