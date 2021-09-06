Три дні на орбіті й вище за МКС. SpaceX вперше відправить цивільний екіпаж у космос

15 вересня в космос полетять четверо туристів у межах місії під назвою Inspiration4.

Компанія SpaceX оголосила про запуск своєї ракети з цивільними особами на борту вже 15 вересня, які проведуть на орбіті Землі 3 дні, повідомляє foxbusiness.com

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Екіпаж місії Inspiration4 полетить у капсулі Crew Dragon, розміщеній на ракеті Falcon 9. Капсула здійснюватиме обліт Землі кожні 90 хвилин. По завершенні місії капсула Dragon увійде в атмосферу Землі і приводниться біля узбережжя Флориди.

Повністю цивільний екіпаж складається з Джареда Ісаакмана, Сіан Проктор, Хейлі Арсено і Кріса Семброскі.

Ісаакман є засновником і генеральним директором компанії Shift4 payments і досвідченим пілотом літака.

Проктор — 51-річний підприємиця, педагогиня і досвідчена пілотеса. Вона народилася на острові Гуам, де її батько працював на станції стеження NASA під час місій "Аполлон".

Арсено — 29-річна помічниця терапевта в дитячій дослідницькій лікарні Св. Юди. Вона колишня пацієнтка лікарні, де в 10 річному віці вона боролася з раком кісток.

Семброскі — 41-річний співробітник авіакосмічної компанії Lockheed Martin і ветеран ВПС США.

Капсула Dragon повинна вийти на висоту 540 кілометрів — це вище, ніж Міжнародна космічна станція, на цій висоті перебуває космічний телескоп Габбл.

Також компанія SpaceX продемонструвала фотографію скляного вікна або купола, з якого екіпаж зможе спостерігати за Землею і космосом.

Точний час старт з мису Канаверал у Флориді буде визначено за три дні до запуску. А поки майбутні астронавти через кілька днів почнуть ретельну підготовку до польоту.

На відміну від польотів Річарда Бренсона і Джеффа Безоса, які вони зробили цього літа на космічних кораблях своїх компаній, цей політ буде дійсно орбітальний. Інші капсули Dragon від SpaceX мають можливість стикування в верхній частині носового обтічника, що дозволяє їм з'єднуватися з МКС. Але оскільки ця капсула не летить на МКС, це дозволило інженерам доопрацювати конструкцію і надати панорамний вид екіпажу.

До речі, санвузол у капсулі розташований поруч із куполом, і, за словами Ісаакмана, коли екіпажу доведеться користуватися туалетом, то у них буде цікавий вид з вікна.

Коли SpaceX вперше продемонструвала свій скляний купол у березні, Ілон Маск сказав, що це вікно надасть екіпажу найголовніше — неймовірні відчуття.