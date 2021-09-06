Три дня на орбите и выше МКС. SpaceX впервые отправит гражданский экипаж в космос

15 сентября в космос полетят четверо туристов в рамках миссии под названием Inspiration4.

Компания SpaceX объявила о запуске своей ракеты с гражданскими лицами на борту уже 15 сентября, которые проведут на орбите Земли 3 дня, сообщает foxbusiness.com

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Экипаж миссии Inspiration4 полетит в капсуле Crew Dragon, размещенной на ракете Falcon 9. Капсула будет совершать облет Земли каждые 90 минут. По завершении миссии капсула Dragon войдет в атмосферу Земли и приводнится у побережья Флориды.

Полностью гражданский экипаж состоит из Джареда Исаакмана, Сиан Проктор, Хейли Арсено и Криса Семброски.

Исаакман является основателем и генеральным директором компании Shift4 payments и опытным пилотом самолета.

Проктор — 51-летний предприниматель, педагог и опытный пилот. Она родилась на острове Гуам, где ее отец работал на станции слежения NASA во время миссий "Аполлон".

Арсено — 29-летняя помощница терапевта в детской исследовательской больнице Св. Иуды. Она бывшая пациентка больницы, где в 10 летнем возрасте она боролась с раком костей.

Семброски — 41-летний сотрудник авиакосмической компании Lockheed Martin и ветеран ВВС США.

Капсула Dragon должна выйти на высоту 540 километров – это выше чем находится Международная космическая станция, на этой высоте пребывает космический телескоп Хаббла.

Также компания SpaceX продемонстрировала фотографию стеклянного окна или купола, из которого экипаж сможет наблюдать за Землей и космосом.

Точное время старта с мыса Канаверал во Флориде будет определено за три дня до запуска. А пока будущие астронавты через несколько дней начнут тщательную подготовку к полету.

В отличие от полетов, Ричарда Брэнсон и Джеффа Безоса, которые они совершили этим летом на космических кораблях своих компаний, этот полет будет действительно орбитальный. Другие капсулы Dragon от SpaceX имеют возможность стыковки в верхней части носового обтекателя, что позволяет им соединятся с МКС. Но поскольку эта капсула не летит на МКС, это позволило инженерам доработать конструкцию и предоставить панорамный вид экипажу.

Кстати санузел в капсуле находится рядом с куполом, и по словам Исаакмана, когда экипажу придется пользоваться туалетом, то у них будет интересный вид из окна.

Когда SpaceX впервые продемонстрировала свой стеклянный купол в марте, Илон Маск сказал, что это окно предоставит экипажу самое главное – невероятные ощущения.