Российские актеры вернулись с международной космической станции

Юлия Пересильд и Клим Шипенко снимали на МКС часть фильма "Вызов"

37-летняя актриса Юлия Пересильд, 38-летний режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю с Международной космической станции после 12 дней в космосе. Там Пересильд и Шипенко снимали эпизоды для фильма "Вызов". Об этом сообщает Роскосмос.

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Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" приземлился в Казахстане, в безлюдной местности. Состояние всех членов экипажа оценивается, как хорошее.

[ + – ] Юлия Пересильд после приземления Фото: Роскосмос

Посадка прошла без проблем, но приземлился киноэкипаж на два километра дальше от планируемого места и на минуту раньше.

Пересильд уже рассказала, что возвращаться ей было грустно. "Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно. Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", — призналась актриса.

Фото: Роскосмос

Встречали киноэкипаж глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Фильм "Вызов" стал первой художественной картиной, съемки которой прошли на МКС. По сценарию фильма женщина-врач, которая никогда не хотела попасть на МКС, вынуждена туда полететь, когда космонавту на орбите требуется помощь: срочная операция, а на Землю его вернуть нельзя по медицинским показаниям. Решение снять фильм на орбите в России было принято после того, как стало известно, но голливудская суперзвезда Том Круз собирается снимать фильм на МКС и уже приобрел билеты на космический корабль Илона Маска для себя и для своего режиссера.

Фото: Роскосмос

[ + – ] Киноэкипаж и космонавты на орбите Фото: Роскосмос

Российский фильм — это совместный проект Роскосмоса, Первого канала и продюсерской компании Yellow, Black and White. Несколько месяцев назад по всей России объявили кастинг на главную роль. Претенденткам надо было зачитать письмо Татьяны Онегину и соответствовать строгим параметрам. Но роль в итоге досталась актрисе Юлии Пересильд.

[ + – ] Юлия Пересильд, Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий Фото: Роскосмос

К полету Пересильд и Шипенко готовились четыре месяца. Из-за их незапланированного визита на МКС был полностью изменен план работы станции. Так, два космонавта остались на Земле, и один из них, 52-летний Андрей Бабкин в космос никогда не полетит, а еще двое, которые в данный момент работают на МКС, не смогли улететь домой вовремя. Вернуться они только через полгода.

В общей сложности на МКС было отснято примерно 35-40 минут экранного времени фильма. Когда фильм "Вызов" выйдет в прокат и во сколько обошелся полет российских актеров на МКС – неизвестно.