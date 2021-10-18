Російські актори повернулися з міжнародної космічної станції

Юлія Пересільд і Клим Шипенко знімали на МКС частину фільму "Виклик"

37-річна актриса Юлія Пересільд, 38-річний режисер Клим Шипенко та космонавт Олег Новицький повернулися на Землю з Міжнародної космічної станції після 12 днів у космосі. Там Пересільд і Шипенко знімали епізоди для фільму "Виклик". Про це повідомляє Роскосмос.

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Спусковий апарат космічного корабля "Союз МС-18" приземлився в Казахстані, у безлюдній місцевості. Стан усіх членів екіпажу оцінюється як задовільний.

[ + – ] Юлія Пересільд після приземлення Фото: Роскосмос

Посадка пройшла без проблем, але приземлився кіноекіпаж на два кілометри далі від планованого місця та на хвилину раніше.

Пересільд уже розповіла, що повертатися їй було сумно. "Ми сьогодні добре приземлилися. Все було більш ніж штатно. Олег молодець. Із ним не страшно. Я не знаю. У мене насправді трошки сумний сьогодні настрій, тому що начебто нам здавалося, що 12 днів — це багато, а вже коли все закінчувалося, не хотілося розлучатися. Адже зрозуміло, що це було один раз тільки", — зізналася актриса.

Фото: Роскосмос

Зустрічали кіноекіпаж глава Роскосмосу Дмитро Рогозін і генеральний директор Першого каналу Костянтин Ернст.

Фільм "Виклик" став першою художньою картиною, зйомки якої пройшли на МКС. За сценарієм фільму лікарка, яка ніколи не хотіла потрапити на МКС, змушена туди полетіти, коли космонавту на орбіті потрібна допомога: термінова операція, а на Землю його повернути не можна за медичними показаннями. Рішення зняти фільм на орбіті в Росії було прийнято після того, як стало відомо, що голлівудська суперзірка Том Круз збирається знімати фільм на МКС і вже придбав квитки на космічний корабель Ілона Маска для себе та для свого режисера.

Фото: Роскосмос

[ + – ] Кіноекіпаж і космонавти на орбіті Фото: Роскосмос

Російський фільм — це спільний проект Роскосмосу, Першого каналу та продюсерської компанії Yellow, Black and White. Кілька місяців тому по всій Росії оголосили кастинг на головну роль. Претенденткам треба було зачитати лист Тетяни Онєгіну та відповідати суворим параметрам. Але роль у підсумку дісталася актрисі Юлії Пересільд.

[ + – ] Юлія Пересільд, Клим Шипенко і космонавт Олег Новицький Фото: Роскосмос

До польоту Пересільд і Шипенко готувалися чотири місяці. Через їхній незапланований візит на МКС був повністю змінений план роботи станції. Так, два космонавти залишилися на Землі, і один із них, 52-річний Андрій Бабкін, у космос ніколи не полетить, а ще двоє, які зараз працюють на МКС, не змогли відлетіти додому вчасно. Повернуться вони тільки через пів року.

У цілому на МКС було відзнято приблизно 35-40 хвилин екранного часу фільму. Коли фільм "Виклик" вийде в прокат і в скільки обійшовся політ російських акторів на МКС — невідомо.