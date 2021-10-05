Актриса Юлія Пересільд вирушила на МКС для зйомок фільму

Російський фільм "Виклик" стане першим фільмом, знятим у космосі. Також фільм у космосі збирається зняти Том Круз

"Союз МС-19" із першим у світі "кіноекіпажем" пристикувався до МКС. На Міжнародну космічну станцію прибули російський космонавт Антон Шкаплеров, а також актриса Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко. Про це пише ТАСС.

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Корабель "Союз МС-19" пристикувався до модуля "Світанок". Після закінчення перевірки герметичності стику між кораблем і модулем відкрилися люки, і екіпаж перейшов на станцію.

[ + – ] Перехід Юлії Пересільд, Клима Шипенка й Антона Шкаплерова на МКС

Командиру корабля Шкаплерову довелося перейти на ручний режим управління під час стикування з МКС. Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін уже заявив, що це була штатна ситуація, і з кораблем усе в порядку.

Пересільд і Шипенко проведуть на орбіті 12 діб і повернуться на Землю на кораблі "Союз МС-18" разом із космонавтом Олегом Новицьким, який на МКС перебуває з квітня 2021 року. Актриса та режисер також можуть відвідати "Купол", американський модуль із панорамним видом для зйомок фільму.

[ + – ] Юлія Пересільд, Клим Шипенко й Антон Шкаплеров із екіпажем МКС Фото: Скриншот

Усього на МКС Шипенко та Пересільд знімуть близько 40 хвилин екранного часу для фільму "Виклик". Згідно з сюжетом, картина розповість про жінку-лікарку, яка далека від космічної сфери, але відправляється на орбіту, щоб провести операцію на МКС і врятувати життя космонавту. Володимир Машков зіграє у фільмі чиновника, який і відправить лікарку в космос. У зйомках фільму візьмуть участь російські космонавти — Шкаплеров, Новицький і Петро Дубров.

Шкаплеров уже розповів, що виконає роль самого себе: капітана корабля на ім'я Антон, який доставляє лікаря на МКС.

"Кіноекіпаж" відправили на МКС із космодрому Байконур. Шипенко перед відправленням вимовив крилату репліку Гагаріна: "Поїхали!".

[ + – ] Юлія Пересільд, Антон Шкаплеров і Клим Шипенко Фото: ТАСС

Нагадаємо, ідея зняти фільм на МКС з'явилася в Роскосмосі після того, як голлівудський актор Том Круз вирішив зняти фільм на орбіті. Зірка фільму "Місія нездійсненна" планував відправитися на МКС у жовтні 2021 року на борту SpaceX Crew Dragon. Компанію йому повинні були залишити режисер Даг Лайман і ветеран-астронавт Майкл Лопес-Аллегрія. Однак поки заяв про швидке відправлення Круза на орбіту немає.

А коли в Роскосмосі оголосили про плани відправити на МКС "кіноекіпаж", то по всій Росії стали шукати актрису на головну роль. Утім, кастинг закінчився передбачувано: вибрали актрису Юлію Пересільд, хоча на роль претендували професійні льотчиці.

Цікаво, але МКС із 2000 року відвідали 49 російських космонавтів. Із них тільки одна жінка. Тоді як американських астронавтів було 151. Із них — 32 жінки.