Актриса Юлия Пересильд отправилась на МКС для съемок фильма

Российский фильм "Вызов" станет первым фильмом, снятым в космосе. Также фильм в космосе собирается снять Том Круз

"Союз МС-19" с первым в мире "киноэкипажем" пристыковался к МКС. На Международную космическую станцию прибыли российский космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Об этом пишет ТАСС.

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Корабль "Союз МС-19" пристыковался к модулю "Рассвет". После окончания проверки герметичности стыка между кораблем и модулем, открылись люки и экипаж перешел на станцию.

[ + – ] Переход Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Антона Шкаплерова на МКС

Командиру корабля Шкаплерову пришлось перейти на ручной режим управления во время стыковки с МКС. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявил, что это была штатная ситуация и с кораблем все в порядке.

Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким, который на МКС находится с апреля 2021 года. Актриса и режиссер также могут посетить "Купол", американский модуль с панорамным видом для съемок фильма.

[ + – ] Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров с экипажем МКС Фото: Скриншот

Всего на МКС Шипенко и Пересильд снимут около 40 минут экранного времени для фильма "Вызов". Согласно сюжету, картина расскажет о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но отправляется на орбиту, чтобы провести операцию на МКС и спасти жизнь космонавту. Владимир Машков сыграет в фильме чиновника, который и отправит врача в космос. В съемках фильма примут участие российские космонавты — Шкаплеров, Новицкий и Петр Дубров.

Шкаплеров уже рассказал, что исполнит роль самого себя: капитана корабля по имени Антон, который доставляет врача на МКС.

"Киноэкипаж" отправили на МКС с космодрома Байконур. Шипенко перед отправлением произнес крылатую реплику Гагарина: "Поехали!".

[ + – ] Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко Фото: ТАСС

Напомним, идея снять фильм на МКС появилась в Роскосмосе после того, как голливудский актер Том Круз решил снять фильм на орбите. Звезда фильма "Миссия невыполнима" планировал отправиться на МКС в октябре 2021 года на борту SpaceX Crew Dragon. Компанию ему должны были оставить режиссер Даг Лайман и ветеран-астронавт Майкл Лопес-Аллегрия. Однако, пока заявлений о скором отправлении Круза на орбиту нет.

А когда в Роскосмосе объявили о планах отправить на МКС "киноэкипаж", то по всей России стали искать актрису на главную роль. Впрочем, кастинг закончился предсказуемо: выбрали актрису Юлию Пересильд, хотя на роль претендовали профессиональные летчицы.

Интересно, но МКС с 2000 года посетили 49 российских космонавтов. Из них только одна женщина. Тогда как американских астронавтов был 151 человек. Из них – 32 женщины.