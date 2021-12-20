"Дуже легко ходити в туалет": японський мільярдер повернувся з МКС і поділився враженнями (відео)

Космічний турист із Японії Юсаку Маедзава прожив на МКС 12 днів, і весь цей час він знімав відео для свого YouTube-каналу. Зі своїми підписниками він поділився досвідом прийому їжі, чищення зубів і навіть ходіння в туалет у невагомості.

Японський космічний турист Юсаку Маедзава, його помічник Йозо Хірано та російський астронавт Олександр Місуркін успішно приземлилися в Казахстані на борту космічного корабля Союз МС-20 уранці 20 грудня 2021 року. Вони провели на борту МКС 12 днів. Увесь цей час Маедзава знімав своє життя на орбітальній станції для свого каналу в YouTube, де має майже 1,5 млн підписників. На відео серед інших особливостей перебування в невагомості 46-річний мільярдер продемонстрував також, як астронавти ходять до туалету, повідомляє The Guardian.

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[ + – ] Японський космічний турист Юсаку Маедзава, його помічник Йозо Хірано та російський астронавт Олександр Місуркін успішно приземлилися в Казахстані вранці 20 грудня 2021 року

Звертаючись до своїх підписників на YouTube, мільярдер показав, як можна їсти в невагомості, чистити зуби та навіть ходити до туалету на МКС.

"Там дуже легко ходити в туалет", — каже Маедзава та показує на відео спеціальний прилад, який використовують астронавти для збирання сечі.

[ + – ] Маедзава показав, як ходити до туалету на МКС

В інших роликах він показав своїм підписникам, як правильно пити чай і спати в невагомості. Після прибуття на орбітальну станцію, тріо приєдналося до семи членів екіпажу МКС, які займаються дослідженнями космічної біології та фізики. Подорож Маедзави – це спроба Росії увійти у сферу космічного туризму, в якій лідирують американці Ілон Маск, Джефф Безос і Річард Бренсон.

[ + – ] Маедзава показав, як спати в невагомості

Скільки коштувала ця подорож для Маедзави, невідомо, але за повідомленнями американської компанії Space Adventures, разом із якою Росія вже відправляла раніше туристів у космос, ця сума коливається від 50 до 60 млн доларів.

[ + – ] Маедзава показав, як вживати їжу в невагомості

Наступним пунктом космічної програми Маедзави буде політ навколо Місяця на космічному кораблі компанії SpaceX у 2023 році. Разом із ним полетять ще 8 космічних туристів. Маедзава та його помічник – це перші приватні особи з Японії, які побували в космосі з того часу, як у 1990 році на орбітальній станції "Мир" побував журналіст Тойохіро Акіяма.

Росія відправляє туристів у космос ще з 2001 року, але останніх 10 років подібних польотів не здійснювалося. Перед польотом Маедзави знаковою подією для Роскосмосу був політ російської актриси Юлії Пересільд і режисера Клима Шипенка, які знімали на МКС частину фільму "Виклик".

[ + – ] Юсаку Маедзава (ліворуч), Олександр Місуркін і Йозо Хірано Фото: The Guardian

У 2011 році NASA викупило всі посадкові місця на російських кораблях "Союз" за ціною 90 млн доларів за кожне, щоб відправляти своїх астронавтів на МКС. Але минулого року цю монополію Росії перервав Ілон Маск і його компанія SpaceX, які почала на своїх кораблях доставляти астронавтів на орбіту.

Утративши таке джерело доходу, Роскосмос планує активно розвивати космічний туризм і заробляти на приватних польотах.

Нагадуємо, що перед польотом на МКС Маедзава обіцяв своїм підписникам розповісти та показати, що відбуватиметься, якщо ловити покемонів у космосі, та чи відбувається рух, коли астронавт випускає гази.