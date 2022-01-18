У NASA допустили ізоляцію відсіку російського модуля "Зірка" від МКС через витік повітря

На такий крок астронавти підуть, якщо витік не вдасться усунути. Виявили його ще у 2019 році, а гендиректор корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін називає його незначним.

У NASA повідомили, що відсік російського модуля "Зірка" на Міжнародній космічній станції з витоком повітря може бути назавжди ізольований. Так буде, якщо усунути витік не вдасться, повідомляє агентство.

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У вересні 2019 року з модуля "Зірка", в якому живуть астронавти, почався витік повітря. Але врешті-решт дірка була знайдена і її залатали.

Гендиректор держкорпорації РФ Дмитро Рогозін повідомив, що витік повітря на МКС незначний і ледве вловимий приладами. Причиною назвали мікрометеорити чи стики модулів на американському сегменті.

Екіпаж МКС був ізольований у російському сегменті станції для пошуку джерела витоку повітря.

На борту МКС працюють російські космонавти Анатолій Іванишин, Іван Вагнер та американський астронавт Кріс Кессіді.

Нагадаємо, колишній астронавт із США Білл Шеперд заявив, що на МКС, можливо, є інші тріщини, які ще не виявлені.

МКС працює вже 20 років. Витік повітря — не єдина проблема. На станції ламався туалет, виходила з ладу система подачі кисню.