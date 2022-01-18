В NASA допустили изоляцию отсека российского модуля "Звезда" от МКС из-за утечки воздуха

На подобный шаг астронавты пойдут, если утечку не получится устранить. Обнаружили ее еще в 2019 году, а гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин называет ее незначительной.

В NASA сообщили, что отсек российского модуля "Звезда" на Международной космической станции с утечкой воздуха может быть навсегда изолирован. Так будет, если устранить утечку не удастся, передает агентство.

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В сентябре 2019 года из модуля "Звезда", в котором живут астронавты, началась утечка воздуха. Но в конце концов дыра была найдена и ее заделали.

Гендиректор госкорпорации РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. Причиной назвали микрометеориты или стыки модулей на американском сегменте.

Экипаж МКС был изолирован в российском сегменте станции для поиска источника утечки воздуха.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Напомним, бывший астронавт из США Билл Шеперд заявил, что на МКС возможно есть другие трещины, которые еще не обнаружены.

МКС работает уже 20 лет. Утечка воздуха — не единственная проблема. На станции ломался туалет, выходила из строя система подачи кислорода.