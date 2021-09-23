Большая проблема. Трещин на МКС намного больше, чем обнаружено, - бывший астронавт NASA

На Международной космической станции появляются трещины, и астронавт в отставке Билл Шеперд говорит, что это "довольно серьезная проблема".

В августе российские астронавты обнаружили трещины на модуле "Заря", но в NASA говорят, что сейчас они не представляют серьезной угрозы для астронавтов. Но представителям Конгресса США, во время слушаний бывший астронавт Билл Шеперд заявил, что "существуют, вероятно, другие трещины, которые еще не были обнаружены", сообщает Sciencealert

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По словам Шеперда российские инженеры и их коллеги из NASA не совсем понимают, почему появляются эти трещины.

Шеперд четыре раза побывал на орбите, и он командовал первым экипажем МКС ​​в 2000 году. На слушаниях в Конгрессе, он сказал, что узнал больше о трещинах на двух заседаниях Консультативного комитета NASA по МКС, к которому он недавно присоединился.

"Эти трещины маленькие, но их вероятно около полудюжины", — говорит Билл Шеперд.

В прошлом месяце генеральный конструктор российской ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев в интервью РИА Новости заявил, что трещины со временем начнут распространятся по станции. Но Соловьев не сказал насколько большими являются эти трещины.

Космическая станция стареет

МКС работает уже 20 лет. Одни из самых старых модулей станции находятся в российской части, и трещины — это не единственная проблема в них. В прошлом году здесь сломался туалет, а также вышла из строя система подачи кислорода. В сентябре 2019 года из модуля "Звезда", в котором живут астронавты, началась утечка воздуха. Но в конце концов дыра была найдена и ее заделали. А в этом месяце в модуле "Звезда" случился пожар.

Ранее российские СМИ сообщали, что по словам Соловьева, уже несколько элементов на станции имеют серьезные повреждения и вышли из строя, заменить которые не представляется возможным. После 2025 года он прогнозирует выход из строя большого количества элементов на борту МКС.

Даже с новейшим российским модулем "Наука" возникли проблемы во время его стыковки со станцией, когда он неожиданно запустил двигатели и изменил ориентацию станции.

У NASA есть средства для продолжения эксплуатации МКС до 2024 года, но в агентстве хотят получить одобрение Конгресса для продления работы станции до 2028 года. По словам Шеперда, прежде чем продлять срок эксплуатации станции нужно разобраться с трещинами в модуле "Заря".

Планы на будущее

По завершению срока эксплуатации МКС будет отправлена в атмосферу Земли, где и сгорит. После этого NASA не будет строить новую станцию, а привлечет для этого частные компании. В настоящее время NASA рассматривает несколько предложений от различных компаний.

Агентство уже выделило компании Axiom Space 140 миллионов долларов для запуска модулей на МКС, которые в конечном итоге отсоединятся от нее и превратятся в отдельную космическую станцию. Axiom Space запустит свой первый модуль на МКС в 2024 году.

Тем временем Китай запустил первую часть своей собственной космической станции в начале этого года, а на прошлой неделе китайские астронавты завершили там свою первую трехмесячную миссию.