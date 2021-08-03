Ситуация с МКС и российской "Наукой" была серьезнее, чем сообщалось, – директор по полетам NASA

По словам директора по полетам NASA, космическая станция отклонилась от курса намного больше, чем на заявленные ранее 45 градусов.

На прошлой неделе российский модуль "Наука" после стыковки с МКС, запустил двигатели и столкнул Международную космическую станцию ​​с места. Хотя NASA сообщило в Twitter, что МКС наклонилась примерно на 45 градусов, это, похоже, не вся правда. Зебулон Сковилл, директор по полетам NASA, говорит, что станция наклонена намного сильнее, чем всего лишь на 45 градусов. Он сказал, что после того, как "Наука" запустила двигатели, станция "сделала полтора оборота — около 540 градусов — прежде чем остановиться вверх ногами. Затем космическая станция сделала переворот на 180 градусов вперед, чтобы вернуться в исходное положение". Сковилл также сказал, что это был первый раз, когда он объявил "аварийную ситуацию на космическом корабле", сообщает Space.com

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"Эти цифры, отражающие изменение позиции станции – верны", — говорят представители NASA. "Максимальная скорость, с которой происходили изменения в положении станции, была слишком медленной, чтобы ее заметили члены экипажа на борту, и все другие системы станции работали номинально в течение всего события".

Другой представитель NASA добавил, что "число 45 градусов изначально предложил в первые минуты после того, как произошло событие, наш офицер в Центре управления полетами, но позже данные обновили после анализа фактического отклонения станции".

"Для экипажа не было непосредственной опасности, очевидно, когда вы теряете контроль над положением, вам нужно немедленно заняться этим, но команда никогда не попадала в какие-либо экстренные ситуации или что-то в этом роде", — говорит Джоэл Монтальбано руководитель программы NASA по МКС.

Зебулон Сковилл поддерживает это мнение, но он раскрыл некоторые подробности событий того дня, которые показывают, что авария была немного более серьезной, чем говорили в NASA.

По его словам, Сковилл взял на себя управление полетом после стыковки. На самом деле у него был выходной, но он помогал подготовиться к стыковке модуля и хотел посмотреть, как все пройдет.

"У нас было два сообщения — всего две строки кода — о том, что что-то не так", — говорит Сковилл.

Сначала Сковилл подумал, что сообщение могло быть ошибкой, но вскоре он понял, что это не так и что "Наука" не только запускает двигатели, но и пытается улететь от космической станции. Вскоре ему сказали, что модуль может принимать только прямые команды с наземной станции в России, которые космическая станция не будет пропускать больше часа.

По словам Сковилла, станция достигла максимальной скорости вращения 0,56 градуса в секунду, что было недостаточно быстро, чтобы это почувствовали астронавты на борту.

Экипаж, работая совместно с наземными командами, помогал противодействовать двигателям "Науки" путем запуска двигателей на российском модуле "Звезда" и грузовом корабле "Прогресс". Кроме того, через 15 минут после начала работы двигатели модуля "Наука" остановились, хотя Сковилл говорит, что не знает, почему так произошло.

Все эти противодействующие меры позволили остановить движение станции и вернуть ее в свое правильное положение.

Несмотря на ситуацию с модулем "Наука", Сковилл говорит, что он уверен в продолжении сотрудничества России и США на борту МКС.

Инцидент с модулем "Наука" произошел за день до запланированного запуска к МКС транспортного космического корабля Starliner от компании Boeing. Поэтому NASA и Boeing перенесли запуск Starliner на вторник, 3 августа.